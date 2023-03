Première victoire pour la Verviétoise Charlotte Vieilvoye aux Crêtes de Spa 2023: “Je savais où ralentir et accélérer”

Troisième l’année passée, la Heusytoise s’est imposée ce samedi en 1h35’10’’. “Je suis super contente de moi, commente la jeune femme quelques secondes après sa victoire à Spa. J’ai bien apprécié le parcours, il faisait un peu glissant mais je préfère ces conditions-ci que quand il faut trop chaud ou quand il neige.” C’est donc sous le vent et la pluie que Charlotte Vieilvoye s’est imposée, dans des conditions qu’elle juge “idéales” devant Amandine Flandre et Cassandra Tsagkas (Hautes Fagnes).

Habituée au parcours, sur lequel elle court d’année en année, la première dame 2023 a cette fois été la plus rapide, en améliorant son temps de l’année passée (1h38’55’’) au passage. “Je savais où je devais ralentir et accélérer, je commence à vraiment bien connaître le parcours”, souligne Charlotte, qui s’est présentée sur la ligne de départ sans pression. “Mon objectif était d’améliorer mon temps. Je me suis entraînée en octobre pour un marathon et, sur ma lancée, je voulais aussi améliorer les Crêtes. C’est le cas de trois minutes, je suis très contente”, explique l’athlète de 26 ans désormais tournée vers d’autres objectifs. “Je voulais être présente aux 15 km de Liège mais je travaille, je ne saurai pas y aller. Mon entraîneur cherche une course similaire… Il y aura le jogging de Verviers (mi-juin, Ndlr) où j’espère aussi améliorer mon chrono. Je prévois aussi d’aller au marathon d’Eindhoven (début octobre).”

Troisième en 2022 derrière Marie Coosemans (blessée cette année), Charlotte regrettait l’absence de la Theutoise. “Marie manquait et c’est une sacrée concurrente. J’aurais bien voulu concourir avec elle.” Un beau duel pour 2024, peut-être….