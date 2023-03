Le principe est simple : on se réunit entre coureurs néophytes (tel jour, telle heure à tel endroit) pour suivre une séance d’entraînement proposée par un animateur. Les débuts sont très modestes. On commence par trottiner pendant une minute en alternance avec de la marche et du repos. Tout le monde, absolument tout le monde, peut y participer.

Pour le niveau 1, le but sera de parvenir à courir cinq kilomètres après douze semaines d’entraînement.

Il y a aussi un niveau 2 et un niveau 3 avec des ambitions chaque fois un peu plus hautes.

La participation est très bon marché (entre 5 et 50 euros pour douze semaines).

Sur les 282 communes francophones que comptent Bruxelles et la Wallonie, plus de 200 ont intégré ce programme. Il y a donc de bonnes chances d’en trouver une près de chez vous ! Comment le savoir ? Rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site jecourspourmaforme.com où toutes les communes participantes sont répertoriées ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l’animateur. On lui passe un coup de fil pour connaître lieu, le jour et l’heure du rendez-vous… Et c’est parti !

Qui sont les participants à JCPMF ?

Pour faire partie d’un groupe JCPMF, il n’y a aucun prérequis, sinon celui d’être âgé de plus de 10 ans.

Pas besoin d’être sportif donc. Certains participants reprennent une activité physique grâce à ce programme après des années et parfois même des décennies de sédentarité.

Ces groupes sont ouverts aux deux sexes, même si les femmes sont majoritaires presque partout. Elles forment en moyenne 80 % des effectifs.

Pour quelle raison ? On ne sait pas. Peut-être est-ce parce que beaucoup de groupes se réunissent les mardi, mercredi et jeudi soirs. Or, ce sont des jours de foot à la télévision. C’est une hypothèse. Cela dit, les hommes sont de plus en plus nombreux à rejoindre le programme, attirés eux aussi par l’esprit de convivialité et l’effet très bénéfique qu’ont ces séances sur leur sommeil et leur santé.

Plus surprenant : c’est aussi le cas des adolescents. Après la crise du covid, les jeunes semblent en effet de plus en plus attirés par les activités de groupe. Dans beaucoup de communes, ils forment de joyeuses bandes qui courent en général tout à l’avant du peloton, tandis que les parents suivent derrière.

Des petites nouveautés en 2023

Des petites innovations marquent un changement en 2023 par rapport aux éditions précédentes. Ainsi le traditionnel t-shirt “Je Cours Pour Ma Forme” (20 euros) passe du vert au bleu. Il est élégant et technique (85 grammes contre 140 pour l’ancien modèle). Beaucoup de participants en font l’acquisition, même si celle-ci n’est absolument pas obligatoire. Cette année, on peut également acheter des chaussettes floquées au nom de l’opération (12 euros). Elles montent haut sur la jambe. Elles sont de couleurs vives. Elles plaisent beaucoup aux jeunes… elles aussi !