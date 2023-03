Le Verviétois Christophe Grifgnée remporte le trail de 59 km des Crêtes de Spa 2023

Le Heusytois allait creuser un avantage décisif dans la deuxième partie de l’épreuve.

Son accélération lui permettait de compter au kilomètre 43 quasi 3 minutes d’avance sur le Flandrien Simoen et 5 minutes 50 sur l’athlète de Magnée, Jacob.

Plus rien ne pouvait dès lors arriver à Christophe Grifgnée, vainqueur en surclassement, avec près de 9 minutes d’avance sur Simoen et un quart d’heure sur le très méritant François Jacob. Grifgnée avait déjà décroché une excellente 6e place en 2022. L’athlète est un habitué des longues distances comme en témoigne sa victoire en février dernier au trail de la Sibérie à Profondeville sur 75 km. "J’ai pratiquement fait la course en tête durant tout le trail, explique-t-il, Spa était l’un de mes objectifs. La principale difficulté aujourd’hui, en plus de la pluie, c’est le froid. J’ai eu vraiment très froid à tel point qu’à Andrimont au km 43, je me suis arrêté pour enfiler une doudoune sous ma vareuse de course grâce à deux personnes de mon entourage qui étaient sur place. Mes autres objectifs sont notamment l’ultra trail d’Ovifat en mai et l’Ultra Trail du Tour du Mont-Blanc."

Notons que sur le 32 km, la victoire est revenue au Louvaniste Odeyn après un départ prudent avant de prendre la tête aux environs de la mi-course avec 40 secondes d’avance sur Sylvain Lejeune. La fin de course était palpitante car celui-ci revenait comme une fusée sur le leader mais échouait malgré tout à 12 petites secondes de Seppe Odeyn. Belle deuxième place donc pour Sylvain Lejeune, 26 ans, athlète de Sprimont affilié au club de Waremme dont c’était la première participation à Spa. C’est un habitué des longues distances. Ainsi prépare-t-il le tour du Mont Blanc le 1er septembre (175 km).

Quant au vainqueur, il est âgé de 36 ans, a participé à de nombreuses épreuves de la Cross Cup mais est d’abord un spécialiste du duathlon. Il y avait 275 partants.