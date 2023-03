Les Crêtes de Spa ne séduisent plus autant les coureurs, la belle santé des 10 Miles de LLN : les chiffres running de la semaine écoulée

Disputé sur 2 jours, l’événement a attiré un total de 1290 sur ses distances “route” et “trail.” A cela, il faut ajouter les marcheurs, de plus en plus nombreux.

Si les Crêtes de Spa sont l’incontestable numéro 1 du week-end et actuellement dans le top 5 des organisations les plus populaires de 2023 (derrière les 10 Miles de Charleroi, les Foulées de Neiges, les Hivernales du RCB et La Liégeoise), l’édition 2023 a confirmé une tendance à la baisse constatée ces dernières années.

En 2019, les Crêtes de Spa avaient encore accueilli 2590 runners. En 2021, à la reprise post-Covid, ils n’étaient plus “que” 1663, puis 1476 en 2022. Et, donc, 1290, cette année.

À un tout autre moment (en pleine semaine) et un tout autre contexte (course universitaire mise sur pied par des étudiants), les 5&10 Miles de Louvain-la-Neuve ont confirmé leur belle santé en séduisant 827 participants, faisant de l’événement le numéro 2 de la semaine écoulée.

Au total, 7027 personnes ont pris part à une course à Bruxelles et en Wallonie au cours de la dernière période. Soit une moyenne, qui reste modeste, de 390 participants par événement.

La participation aux événements running du week-end des 24, 25 et 26 mars