Koen Naert dévoile ses conseils pour repousser le mur du 30e kilomètre au marathon: "Bien connaître son corps et manger des glucides 3 jours avant"

Ce stress ne s’estompera que lors du départ de la course. Jusque-là, les sempiternelles questions envahiront la tête des coureurs avec la crainte de prendre en pleine face le mythique mur du 30e kilomètre. Pour l’éviter, quoi de mieux que d’interroger Koen Naert, champion d’Europe 2018 sur la distance ?

”Il faut bien connaître son corps, mais c’est difficile de parvenir à l’écarter. Il est toujours là dans un marathon ou si tu ne le sens pas, c’est que tu n’as pas donné assez”, sourit l’athlète. À défaut de l’éliminer totalement, voici les ingrédients à appliquer pour le repousser le plus loin possible.

1. Des sorties longues pour préparer son corps

Autant vous le dire tout de suite. Si vous n’avez pas consacré assez de temps aux sorties longues durant vos 12 ou 8 semaines d’entraînements, il n’y aura pas de miracle. Et vous ferez la connaissance du mur assez rapidement.

Durant le programme d’entraînement, les coureurs doivent s’atteler à une séance longue par semaine afin d’habituer au maximum le corps à plusieurs heures d’efforts. “Bien sûr, c’est différent en termes kilométriques, car je suis professionnel, mais à titre personnel, ma sortie longue dure deux heures quand je commence ma préparation puis j’allonge la durée au fil des semaines.”

Pour le coureur amateur, elle variera entre deux heures et deux heures trente en fonction de votre objectif. Le pic de la sortie la plus longue doit intervenir trois semaines avant le jour J avant que les kilomètres ne diminuent pour vous affûter. “Moi, je la réalise dix jours avant, mais pour les amateurs, il faut laisser assez de temps au corps pour se régénérer. La dernière semaine, il ne faut vraiment pas courir beaucoup.”

Lors de ces sorties longues, certains programmes conseillent de la courir en endurance fondamentale. D’autres estiment qu’une partie de la séance doit être réalisée à allure marathon.

2. Manger des glucides en quantité trois jours avant le début de la course

La clé réside aussi dans l’alimentation. Si un coureur frappe le mur, c’est parce que ses réserves de glycogène sont devenues trop faibles. Le corps se trouve alors démuni de carburants. Outre les sorties longues qui servent à votre machine à consommer moins d’énergie pour un même effort, se nourrir de glucides la semaine précédant le marathon peut incarner la solution.

”Pour les pros, au plus tu t’entraînes, au moins tu as de risque que tes réserves de glycogène soient vides, mais pour les amateurs, c’est évidemment autre chose. À 72 heures de la course, il ne faut pas hésiter à se nourrir de pâtes et de riz sans toutefois en abuser”, conseille le Roularien.

Et éviter “les fibres” à l’instar des fruits et légumes, haricots et légumineuses.

3. Veiller à bien s’hydrater

Le conseil peut paraître basique. Pourtant, au plus la course approche, au mieux il faut s’hydrater. “C’est aussi important que manger des glucides pour éviter le mur”, prévient Naert. Pour lui, la solution est simple pour voir si l’hydratation est bonne. “Il suffit de surveiller votre urine”, sourit-il. “C’est un bon indicateur et c’est facile. Au plus elle est blanche, au mieux c’est.”

Le matin de la course, attention toutefois à ne pas trop boire “pour l’estomac et pour ne pas devoir aller uriner juste avant le départ ou lors des premiers kilomètres où la file est intense.”

4. Rester sur ses gardes jusqu’à la fin de la course

Généralement, c’est entre le 30e et le 37e kilomètre que le “mur” peut faire son apparition. Il faut toutefois rester prudent, car il peut intervenir à tout moment. “Je l’ai eu dès le 28e à Francfort en 2016 et au 39e à Berlin en 2018, mais là, je ne l’ai pas trop senti, car la victoire était au bout.”

Gardez donc un peu de forces jusqu’au 42e pour maximiser vos chances de pouvoir finir à fond.