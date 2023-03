”Je suis arrivé à la course à pied un peu par hasard, quand mon fils m’a dit un jour “papa, tu devrais essayer de courir”. Quinze jours plus tard, je finissais le jogging du Buley, à la Plante dans les derniers. Mais j’y étais arrivé. Un ami m’a alors conseillé de ne pas forcer et de trottiner au départ. Six mois plus tard, je terminais le marathon de Huy en 3h14” , explique Daniel Piron, 83 ans et ancien journaliste.

Depuis ce premier marathon, couru à 48 ans, il en a couru d’autres : New York, Porto, Malte, etc. Lui et son fils courent pour des associations. “La première fois, nous avons couru pour l’ONG Défi Belgique Afrique. Dimanche, nous courrons en hommage au petit Pablo, décédé à six ans d’un cancer.”

Un 50e marathon qu’il qualifie de “nouvelle aventure.”

Daniel reste pourtant simple : “Je m’entraîne 100km par semaine, en parcourant une vingtaine de kilomètres par jour. Mais je ne refuse jamais une bière ou un verre de vin. Le sport doit rester un plaisir.”

À 83 ans, il est l’un des coureurs le plus âgé de Belgique. Celui qui a été champion national de la discipline à 70 ans regrette devoir courir seul ces épreuves, ne trouvant personne allant à sa vitesse. “C’est la grande difficulté quand on court à mon âge.” Mais cela ne l’empêche pas de prendre le départ à chaque édition du marathon namurois. “Il y a juste le stress de ne pas finir dans les temps.”

Dimanche, il participera donc avec son fils Damien, au marathon de Namur.

Daniel Piron est facilement identifiable, grâce à son maillot fétiche, celui du marathon de New York, qu’il s’est procuré en 2010, lors de sa seconde participation à l’événement. Pour Damien, ce sera le 76e marathon.