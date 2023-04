Amaury Paquet en favori du marathon de Namur 2023

Parmi eux, un homme semble pointé du doigt comme favori.

Victorieux l’an dernier sur le semi, Amaury Paquet est de retour, avec la ferme intention de décrocher une première victoire sur cette épreuve mythique. "Mon objectif premier est de faire une belle sortie longue en testant de la nutrition sur un tempo que je ne ferais pas à l’entraînement. Le second, c’est d’essayer de remporter un marathon, chose que je n’ai encore jamais faite. J’ajouterais de cette façon une belle course à mon palmarès belge. J’avais fait un petit sondage sur les réseaux sociaux pour avoir l’avis des amateurs de la discipline sur les courses que je n’avais pas encore à mon palmarès et le Marathon de Namur est ressorti quelques fois", commente le sympathique coureur, qui a mon objectif le marathon de Valence en décembre prochain et un très joli chrono de 2 h 08 dans le viseur.

Les Français Julien Nizon, Félix Choquet et Benoît Verrier ne font pas le déplacement pour enfiler des perles et devraient faire partie de la tête de course également. Chez les filles, c’est également une Française qui annonce le meilleur chrono estimé. Coralie Baudoux semble prédestinée à la victoire, seule athlète féminine à miser moins de 3h sur la distance.

Près de 3000 sur le semi-marathon

Sur le semi-marathon, où 2935 concurrents sont inscrits, Bastien Marinx, 8e l’an dernier, aurait pu prétendre à un podium. Mais, depuis quelques semaines, des soucis de dos l’empêchent de s’entraîner correctement. Il sera au départ, dimanche à 9h sur le pont de Lustin, où le top sera donné par un de ses meilleurs amis, le médaillé de bronze aux derniers Championnats d’Europe Indoor, Eliott Crestan, mais sans grande prétention.

"Les douleurs diminuent mais cela ne reste pas parfait. Je pourrai courir mais cela ne sera clairement pas en mode compétitif", avoue, triste, l’athlète du SMAC.

Gerd Devos, qui a signé 1 h 06 à Gant il y a quinze jours, semble avoir le meilleur chrono des engagés. Chez les dames, Elodie Van Den Abeele, athlète à l’Aclo, devrait franchir la ligne en pôle position.

Le départ du semi-marathon ainsi que l'arrivée seront à suivre en live vidéo sur la page facebook de Belgium Running.