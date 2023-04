Voici peu, on vous parlait du programme “Je Cours Pour Ma Forme” (JCPMF). Ce programme s’adresse prioritairement aux sédentaires et reste le défi de ceux qui ne sont pas coureurs et qui veulent le devenir.

Mais un grand nombre de ces coureurs réclamaient un prolongement “structuré” du programme et une pratique s’étendant au-delà des douze semaines d’entraînement propres aux sessions JCPMF. Autrement dit, ils recherchaient une sorte de club qui aurait gardé l’esprit JCPMF attaché au sport-santé et à la convivialité.

L’asbl Sport et Santé a donc mis sur pied la Zatopek Académie ou Zatac, une abréviation évidemment inspirée de celle de l’émission télé Star Académie en Starac. Son slogan ? Le défi de ceux qui sont devenus coureurs et qui veulent le rester.

Huit villes au programme

Ce programme annuel ou semestriel consiste en l’organisation d’une à deux séances d’entraînement en commun hebdomadaires sous la houlette de formateurs qualifiés. Chaque coureur commence par passer un test d’effort qui lui permet d’évaluer son niveau. Ce test offre aussi au coach un outil précieux pour proposer un plan d’entraînement et des conseils personnalisés.

Le but ? Préparer un 15km, un semi voire un marathon pour les plus motivés. À chacun de fixer son objectif avec son formateur. Dans une ambiance toujours conviviale. Car ce qui fait aussi et surtout la force de la Zatac, c’est l’esprit !

”Ce n’est pas parce que l’on s’entraîne toute l’année que l’esprit de compétition est plus animé”, précise Agnès Van den Driessche, qui organise la Zatac de Pecq. “Chacun va à son rythme et dans les limites de ses moyens. À Pecq, certains se sont mis en tête de participer au marathon de Francfort. Mais personne n’a été mis de côté. Nous avons simplement engagé un coach supplémentaire pour s’occuper des participants non désireux de préparer un marathon.”

Cette bienveillance se retrouve également dans tous les à-côtés. “Avec le montant de la cotisation, nous organisons tous les ans un barbecue qui revient à une vingtaine d’euros par personne”, étaie Agnès. “En l’absence de courses, nous avons organisé un apéro à la fin juin.”

Aujourd’hui, la Zatac existe dans huit villes : à Bruxelles, Liège, Charleroi, Namur, Yvoir, Pecq, Profondeville et Evere.

La Zatac en pratique

Le prix de ce programme s’élève à 70 à 80 € par an (selon les villes). Pour les inscriptions semestrielles, il faut compter entre 35 et 65 €. Chaque participant reçoit en outre un abonnement au magazine Zatopek ainsi que des réductions sur différentes courses partenaires (15km de Charleroi, 15km de Woluwe, 15km de Liège Métropole, Manneken-Pis Corrida, Meyboom Trail, etc.). Plus d’infos sur zatopekmagazine.com (onglet “je cours”).