2h28.20 et premier Belge : la perf d’Aurélien Lefèbvre au marathon de Paris

“Je n’ai débuté réellement la course à pied qu’en 2016”, indique cet amateur de défi sportif un peu fou qui s’est déjà farci par le passé l’ascension de la Citadelle de Namur à vélo à 400 reprises. “Auparavant, je faisais du foot, puis du triathlon sur des formats longs. Depuis 2021, j’ai rejoint le club de Hannut et le groupe de Gert Theunis, avec une progression assez nette à la clé. ”

À lire aussi

A Paris, Aurélien Lefèbvre, qui habite désormais Wanze après Hingeon, voulait avant tout descendre sous les 2h30, dans la foulée d’un championnat de Belgique du semi-marathon qui l’avait vu signer récemment un chrono encourageant d’1h09.52. “Tout était en place pour que le marathon de Paris se passe bien”, ajoute le vainqueur du Challenge Hesbignon sur route 2022. “J’ai eu la chance de partir avec le sas des élites et de me caler dans un bon rythme. Les six derniers kilomètres furent plus compliqués, j’ai un peu ralenti mais je n’ai jamais craqué. ”

Une expérience, la 3e sur un marathon, qui lui donne des idées pour la suite. “Je me sens capable de franchir encore un palier et de passer sous les 2h25 sur un marathon plus roulant dans les années à venir. Faire mieux que le record de Gert Theunis sur marathon (2h27) est aussi une chouette motivation.”