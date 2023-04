Au-delà du gag, évidemment faux, il y a une vérité. Celle d’une chouette relation qui s’est établie entre Jim Walmsley, 32 ans, et le team français.

Sur ce Tour des Flandres, l’Américain, qui vit depuis bientôt deux ans dans le Beaufortain pour apprivoiser au mieux les courses d’ultra européennes, a passé trois jours en invité d’AG2R. Du vélo, des moments partagés, des discussions. Pas une première pour lui qui avait déjà échangé avec AG2R, une équipe dont le siège se trouve pas loin de chez lui, à Chambéry plus exactement.

“Le cyclisme et la pratique de l’ultra sont tous les deux des sports d’endurance basés sur l’aérobie”, a expliqué Jim Walmsley, qui a déjà couru le marathon en 2h15, dans les colonnes du quotidien l’Equipe. “Perso, j’utilise le vélo de plus en plus pour des séances de cross-training. Cela me permet de travailler davantage sur du plat et de manière plus contrôlée. Pour les cyclistes, quand on ira courir ensemble, je peux leur apporter mon expérience des efforts sur des parcours plus raides, plus verticaux. ”

Deux jours avant le Ronde (NDLR : où le premier AG2R, Cosnefroy, s’est classé 16e, à 5’16 de Pogacar), Jim Walmsley a roulé avec des membres du team durant une heure.

Puis il a participé à un défi : qui de lui (à pied) ou d’Oliver Naesen, un des Belges du team (à vélo), gravirait le plus vite le vieux Kwaremont ?

Au final, Oliver Naesen a mis 17 secondes moins pour l’ascension (1’45 pour 2’02 à Jim Walmsley).