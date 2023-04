Certains de ceux-ci sont intuitifs. Vous n’allez par exemple pas partir avec des chaussettes trempées ou des chaussures trop petites. Vous allez aussi éviter la tenue “petit short et singlet léger” alors qu’il gèle à pierre fendre dehors. Et vous n’oublierez pas la lampe frontale lorsqu’il s’agit d’une sortie de nuit.

Par contre, pour tout qui n’a pas l’expérience d’un routinier de la foulée, l’aspect alimentaire de la pratique de la course à pied peut encore cacher des mystères et des pièges. Comment faire pour éviter la fringale ? Comment s’épargner l’inconfort des ballonnements et des irritations du colon ? En clair, comment se sentir le mieux possible dans sa peau durant une séance de sport et assurer son confort digestif.

Tour d’horizon avec Damien Pauquet, diététicien-nutritionniste, par ailleurs excellent coureur à pied avec de belles références chronométriques (2h26 sur marathon) et une pratique encore très assidue.

Ce qu’il faut éviter

1. Adopter une mauvaise “fenêtre alimentaire”

“La dernière prise alimentaire doit avoir lieu au moins deux heures avant d’aller courir ou dans la demi-heure avant de partir”, insiste notre spécialiste. “Sinon, on risque la fringale. J’en vois encore pas mal qui prennent par exemple une banane une heure avant leur course à pied. Erreur. Ils ne respectent pas la fenêtre d’apport glucidique. Ils n’auront pas de bonnes sensations en courant. Ils iront vers l’hypoglycémie réactionnelle. Retenez aussi qu’il vaut mieux courir en ayant légèrement faim que devoir digérer en courant.”

2. Pas d’eau pétillante avant

“Evitez de boire de l’eau gazeuse avant de partir courir”, reprend Damien Pauquet. “Au niveau de l’inconfort, vous le payerez très souvent cash. Vous allez être ballonné, vous allez roter et péter, ce qui n’est pas très agréable, surtout si vous ne sortez pas seuls. Par contre, après la course, c’est ok. L’eau pétillante, c’est plus d’ions, plus de CO2. Le sel alcalin va lutter contre l’acide lactique. Dans le monde de l’ultra, on entend souvent parler de la Vichy, plus riche en sels minéraux, qui permet également une meilleure digestion.”

3. Attention, danger : les crudités

“Par crudités, j’entends surtout les fruits et les légumes non cuits. Dans les 6 heures qui précèdent la sortie (certains parlent même de 24 heures), il est important d’éviter les fibres crues. Pourquoi ? Parce qu’elles sont irritantes pour le tube digestif. On se retrouve très vite avec des ballonnements et d’autres désagréments. Le pire, ce sont les concombres, les tomates et la laitue. Dans le même ordre d’idée, on dira non aux piments, aux poivrons, à toute la famille des choux et aux légumineuses. ”

4. Se “resucrer” immédiatement

“Un petit conseil pour le moment qui suit la séance : j’en connais beaucoup qui, après avoir regardé leur montre, se disent qu’ils ont perdu 600 calories et qui, en ayant bonne conscience, vont s’enfiler deux barres Mars ou deux gaufres. Je trouve cela dommage. D’abord dans une optique de perte de poids. Ensuite parce que cela ne sert à rien de se recharger en glycogène après une séance cool. Après une séance intense, cela est un peu différent.”

5. L’alcool

“On ne devrait même pas en parler tellement cela semble évident”, soupire notre interlocuteur. “D’abord parce qu’avec l’esprit embrumé, vous risquez plus facilement la chute, l’entorse… Ensuite, l’alcool est pro-inflammatoire, acidifiant et diurétique. Enfin, il peut entraîner des soucis digestifs et des hypoglycémies réactionnelles. Alors, ceux qui vont courir dans l’après-midi après avoir bu 2 ou 3 verres de vin lors du dîner, je dis non.”

6. Le lactose

“On estime que 30 % de la population est intolérante au lactose, de façon modérée ou totale”, indique Damien Pauquet. “Le lactose provoque fermentation, gaz, gonflement, diarrhées… Bref, toutes des choses qui ne rendent pas la course à pied agréable. Pensez plutôt aux laits végétaux, comme le lait d’avoine, de riz ou de coco. Ce sont de bons substituts… ”

Conseils : ce qu’il est bon de faire

1. Effort intense – Apport en glucides

“Pour un simple footing, si c’est bien avant la séance (plus de deux heures) ou dans la demi-heure qui précède, prenez du bon gras genre fruits secs ou un apport protéiné. Et encore… Ce genre d’effort léger ne va pas puiser dans les réserves. Il n’est pas nécessaire de manger quelque chose. Il vaut d’ailleurs mieux faire une sortie “cool” en ayant un peu faim que courir alors que la digestion a commencé. Par contre, si on veut faire une séance intensive, genre intervalles, là où on veut faire monter les pulsations, on peut prendre des glucides, toujours dans la bonne fenêtre évidemment.”

2. La caféine en pré workout

“Cela va peut-être en étonner quelques-uns, mais un petit café serré pris 10 à 15 minutes avant une sortie, cela peut faire son effet. Cela va mettre le corps en mouvement. Lui donner un petit coup de boost. Autre effet bénéfique : c’est bon pour le cœur (effet antioxydant) et cela peut accélérer légèrement la lipolyse, à savoir le brûlage des graisses. Maintenant, entendons-nous bien, je parle ici d’un petit café, pas d’une cafetière… ”

3. Répartissez mieux la prise du liquide

“Évitez de boire 2 ou 3 verres d’eau juste avant de sortir courir. Si vous souhaitez être bien hydraté, répartissez mieux vos prises de liquide sur la journée. Il vaut mieux des petites quantités d’eau souvent que peu de grosses prises. La même chose en course d’ailleurs. A ce sujet, si la météo est normale, à savoir si on n’est pas en période de canicule, on peut partir sans rien pour une heure. On ne se déshydrate normalement pas sur 60 minutes. Par contre, au-delà, prévoyez toujours quelque chose. ”

4. Pensez au pain d’épeautre

“Le gluten, ça gonfle. Essayez plutôt du riz, des pommes de terre, des patates douces ou du quinoa que de prendre du pain au gluten ou des pâtes. Il y a quasiment autant de glucides lents dans le riz (72 %) que dans les pâtes (80 %). Si on prend cela la veille de la sortie, pas de souci. Mais pendant la journée… Maintenant, si vous avez du mal à vous passer de pain mais que vous avez des soucis avec le gluten, pensez au pain d’épeautre, qui en contient moins et qui est donc moins agressif, plus doux… ”