Juliette Thomas et Justin Mahieu : en piste, les amoureux (VIDEO)

Justin Mahieu, 37 ans, n’est pas seulement l’entraîneur de Juliette Thomas, il est aussi son compagnon dans la vie. Le recordman provincial du marathon, récent champion du monde des plus de 35 ans sur semi-marathon, et la recordwoman francophone du semi-marathon filent le parfait amour depuis presque deux ans. “Cela remonte au 30 avril 2021. Justin était déjà mon entraîneur depuis quatre ans. C’est lui qui a fait le premier pas”, sourit Juliette. Coach et compagnon à la fois : la situation n’est pas inédite – Tia Hellebaut, championne olympique à la hauteur en 2008, était entraînée par son mari Wim Vandeven ; Jackie Joyner-Kersee, recordwoman du monde de l’heptathlon, par Bob Kersee, son époux –, mais elle n’est pas banale pour autant. Et méritait qu’on s’y attarde un peu.

Juliette, Justin, qu’est-ce qui a rapproché l’entraîneur de son athlète ?

Justin : “Pas mal de points communs, je crois. L’athlétisme, bien sûr, mais aussi nos rythmes de vie, notre conception de l’entraînement, de la manière de construire notre vie autour de l’athlé.”

Juliette : “Et le Covid aussi…”

De quelle façon ?

Juliette : “En mars 2021, nous avions fait le déplacement ensemble pour un 10 km à Dresde, en Allemagne. Dans la foulée, nous devions partir à une dizaine en stage au Portugal. Mais en raison des diverses interdictions, des soucis administratifs, nous nous sommes retrouvés à deux…”

Ce qui devait vous ravir…

Juliette : “Au contraire, j’étais très stressée. Je ne voulais pas y aller (rires). Au final, ce fut une première étape et ça s’est concrétisé un peu plus tard.”

”On a caché notre relation pendant 3 ou 4 mois”

L’entraîneur avec son athlète et la différence d’âge de surcroît (15 ans), vous n’aviez pas peur du qu’en-dira-t-on ?

Juliette : “Si. On a d’ailleurs caché notre relation pendant trois ou quatre mois.”

Justin : “On voulait d’abord être sûrs que notre relation soit solide. Au final, on s’est aussi rendu compte que nous ne sommes pas seuls dans ce cas.”

Mais vous n’avez pas craint que votre relation influe sur celle qui vous liait jusque-là en tant qu’athlète et entraîneur ?

Justin : “Si, bien sûr. On sentait qu’il y avait quelque chose entre nous, mais on s’interdisait un peu ce rapprochement, par peur de tout foutre en l’air. Mais bon, on finit par suivre son instinct.”

Et c’est particulier d’être entraînée par son amoureux ?

Juliette : “Je suis encore un peu surprise parfois, quand il me parle de manière un peu plus cash…”

Justin : “Je me dois de me comporter avec elle comme je le fais avec mes autres athlètes et ça implique d’être assez direct parfois pour les stimuler. Forcément, ça l’étonne parce qu’en dehors de l’entraînement, je ne suis pas du tout comme ça.”

À la maison, c’est l’athlétisme qui occupe la majeure partie de vos conversations ?

”Non. On parle athlé bien sûr, pour élaborer nos programmes, choisir nos courses, débriefer sur certaines choses, mais on a d’autres points communs. On aime cuisiner ensemble par exemple.”

Sans Juliette, Justin aurait peut-être arrêté l’athlé

Vous êtes deux compétiteurs. Il y a un peu de concurrence entre vous ? À celui ou celle qui fera les meilleurs résultats ?

Juliette : “Non. Sauf peut-être quand on fait nos footings ensemble, on essaie d’avoir la fréquence cardiaque la moins élevée. Ou alors sur les 200 derniers mètres. Je l’ai battu quand il revenait de blessure, mais désormais, ce n’est plus possible.”

Justin : “Il y a plus d’émulation que de concurrence. Après mon opération, la rééducation était compliquée, douloureuse, je me posais des questions sur mon avenir et c’est le fait de vivre avec Juliette qui m’a permis de rester impliqué dans l’athlétisme à 100 %.”

Juliette : “Il m’avait effectivement confié qu’il voulait arrêter.”

Vous emmagasinez tous deux les bons résultats actuellement. Ce serait difficile de combiner votre carrière sportive avec un rôle de parents ?

Justin : “Ce n’est pas pour tout de suite, mais on en a envie.”

Juliette : “Je veux des enfants. Pas dans l’immédiat en effet, mais il ne faudra pas traîner non plus. Justin ne peut pas attendre dix ans (rires). Avant de battre récemment le record francophone du semi-marathon, j’envisageais de progresser encore quelques années sur 5 et 10 km, d’avoir des enfants puis de me mettre au marathon. Maintenant que je connais mon niveau sur des distances plus longues, j’avoue que je ne sais plus trop comment programmer les choses.”

Une dernière question : on ne vous le souhaite évidemment pas, mais imaginons qu’il y ait de la friture sur la ligne, vous pourriez encore collaborer à l’entraînement ?

Juliette : “Non, je ne crois pas que ce serait possible.”

Justin : “C’est important qu’il y ait une confiance totale entre le coach et l’athlète, donc ce serait effectivement difficile.”

Juliette Thomas a récemment fait très fort à Berlin, s’offrant un premier record francophone sur semi-marathon ©BELGA

”Elle n’accepte pas de connaître un jour sans”

Trois qualités et un truc à corriger chez son conjoint

Juliette : ” Il est inspirant, de par sa carrière, motivant et consciencieux. Il faut beaucoup de recherches pour perfectionner son coaching. Quelque chose à changer ? Moi, j’aime quand c’est carré, hyper-programmé pour mes entraînements. Lui l’est peut-être moins.”

Justin : ” Elle est organisée, elle respecte à la lettre le plan ou plutôt la philosophie de l’entraînement et elle garde une motivation intacte en toutes circonstances. Avant, elle était un peu trop dans le contrôle sur certaines courses, mais elle s’améliore sur ce point, elle ose se lâcher. En revanche, elle devrait être capable de mieux s’adapter quand quelque chose ne va pas, savoir accepter un jour sans. Or, ça, elle ne le supporte pas.”

Devenir coach plus tard ?

Juliette : ” C’est un domaine qui m’intéresse, mais il faudrait que je me renseigne, que je me forme davantage. Par contre, je me vois davantage dans l’entraînement des jeunes plutôt que dans le perfectionnement. Pouvoir leur donner le goût de la course, cela doit être chouette.”

Un souhait ultime pour l’autre

Juliette : ” Je voulais qu’il devienne champion du monde masters, mais c’est fait (rires). Je lui souhaite de battre à nouveau son record sur marathon et sur semi-marathon.”

Justin : ” J’aimerais qu’elle participe à un grand championnat en toutes catégories. Euro, Mondial ou JO. Pour cela, il faudra peut-être qu’elle passe sur le marathon, mais ne brûlons pas les étapes. Step by step.”