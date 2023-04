Les 15km de Liège, la course à pied la plus populaire en Wallonie, revient le 16 avril

Chacun peut y trouver une course qui lui correspond puisque, outre l’épreuve reine des 15 kilomètres, deux autres distances sont proposées aux coureurs : 3 et 7 kilomètres tandis que des distances plus courtes encore (400 et 800 mètres) permettront aux enfants de se sentir eux aussi partie prenante de l’événement. Sans oublier les traileurs ! En fonction de leur force, ils pourront choisir l’un des deux parcours, 21 kilomètres ou 42 kilomètres, qui empruntent la vallée de l’Ourthe jusqu’à rejoindre le cœur battant de l’événement, le parc de la Boverie, où se jugeront toutes les arrivées.

Des épreuves de marche figurent également au programme : un parcours touristique de 6,8 kilomètres dans le centre historique de Liège et une marche nature plus sportive de 21 kilomètres. Il y en a vraiment pour tous les goûts !

Une visite originale de Liège

Le parcours 2023 de l’épreuve phare des 15km démarre de l’esplanade des Guillemins, traverse les bâtiments de la HEC avant de grimper le très joli Thier de la fontaine pour arriver à Saint-Laurent. Après le passage dans la cour de l’ancien hôpital militaire, les coureurs entament une longue descente vers le parc du jardin botanique. Puis ils traversent la gare (sans virage cette fois) avant de poursuivre vers le canal de l’Ourthe et rejoindre l’arrivée via la célèbre passerelle “La belle Liégeoise”. Bref, une virée dans la Cité Ardente qu’on n’est pas prêt d’oublier.

Le parcours des 15 Km de Liège 2023. ©Trace de Trail

Belles et bonnes œuvres autour de 15 km de Liège

En marge des épreuves sportives, une opération caritative a été mise sur pied avec la vente de quatre œuvres d’art au profit de l’association Cap2Sport qui offre à des personnes en situation de handicap la possibilité de pratiquer leur sport de manière adaptée : handball, basket, badminton, karaté, natation, etc.

Les œuvres seront exposées la semaine avant les Mega 15km de Liège, chez Desco (rue de l’Aguesse, 38 – 4430 Ans), le lieu de distribution des dossards. Elles sont le fruit de la collaboration de deux artistes, An Lemmens et Christel Wuidart, confrontées l’une et l’autre aux difficultés du handicap, l’une par l’intermédiaire de son frère (paraplégique) et l’autre par celui d’un ami proche (tétraplégique).

Passées par la case “revalidation” du CHU de Liège, ces deux personnes ont retrouvé leur joie de vivre grâce au sport.

Pour les deux artistes, l’aide à l’association Cap2Sport leur est apparue comme une évidence. Depuis 2018, elles consacrent donc une partie de leur temps à créer des tableaux en relief colorés inspirés de la nature, qu’elles vendent ensuite au profit de l’association. Les participants aux 15km pourront acheter ces œuvres. Trois d’entre elles auront un prix fixe et la quatrième fera l’objet d’une vente aux enchères. Les œuvres seront transmises aux acquéreurs le dernier jour de la distribution des dossards, c’est-à-dire le vendredi 14 avril.

Une des trois œuvres qui seront vendues au profit de Cap2Sport en marge des 15 Km de Liège. Elle s’intitule « Envolée de vert ». ©D. R.

Les 15 Km de Liège en pratique

Quand ? le dimanche 16/04

Distances ?

- Route : 3km, 7km et 15km (dans la ville de Liège)

- Enfants : 400m et 800m (dans le parc de la Boverie)

- Trail : 21km et 42km (dans la vallée de l’Ourthe)

- Marche : 6,8km (dans le centre historique de Liège) et 21km (dans la vallée de l’Ourthe)