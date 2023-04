Les coureurs aiment la "Tournée Générale" : les chiffres du week-end running (7 au 10 avril)

Il s’agit de la 2e plus forte affluence sur une épreuve de course à pied en Wallonie et à Bruxelles depuis le début de l’année 2023. C’est aussi un record pour la Tournai Générale qui, en 2019, avait vu 1646 personnes venir à bout de son parcours.

A contrario, la folklorique manche du Challenge Delhalle à Chimay – le jogging de la Principauté -, a connu plus de difficultés. Ce samedi, ils n’étaient “que” 864 à l’arrivée, pour 1132 en 2019.

A signaler que l’événement “semi-marathon des Hauts-Pays”, sur deux jours, a convaincu 550 participants dès sa première édition que le Trail des Clochers, à Grez-Doiceau, a attiré plus de 600 participants un lundi de Pâques.

La participation aux événements running du week-end des 7, 8, 9 et 10 avril