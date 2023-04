Le marathon de Bruxelles s’élancera depuis le centre-ville de la capitale le 1er octobre 2023

Le centre névralgique de l’avant-course sera même la Grand-Place de Bruxelles. C’est là que les coureurs devront se rendre pour récupérer leur dossard et leur colis de participation avant s’élancer.

“Bruxelles se doit d’avoir un marathon digne de ce nom en tant que capitale de l’Europe, et c’est à n’en pas douter le cas avec ce parcours débutant dans le cœur historique de la ville”, se félicite Benoit Hellings, premier échevin de la Ville de Bruxelles, en charge des Sports et du Climat.

Une arrivée au stade Roi Baudouin

L’arrivée, comme en 2022, se fera au sein même du stade Roi Baudouin, qui disposera bientôt d’une nouvelle piste. Pour rejoindre l’arrivée, les coureurs emprunteront la bien nommée Avenue du Marathon.

Si le parcours de l’édition 2023 n’a pas encore été dévoilé, voilà un remaniement positif pour un marathon qui n’est pas encore parvenu à exploiter tout le potentiel d’une ville comme Bruxelles et qui cherche encore son public à l’international.

En plus du marathon et du semi-marathon, un 10 km et une Kids Run seront également au programme du dimanche 1er octobre. Ces deux dernières distances s’élanceront et arriveront au stade Roi Baudouin.

L’ouverture des inscriptions pour les différentes distances du Brussels Airport Marathon&Half Marathon est prévue le jeudi 13 avril à 11h.