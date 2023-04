Andy Symonds, l’athlète qui refuse de prendre l’avion : “J’attends que d’autres sportifs prennent le relais”

Andy Symonds est aussi le parrain du nouveau circuit Trail by Train Tour (TTT), qui préconise d’utiliser le train plutôt que l’avion ou la voiture pour se rendre sur le lieu des courses et qui s'arrête en Belgique ce dimanche à l'occasion des 15 Km de Liège Métropole. À chaque fois qu’il le peut, Andy Symonds montre l’exemple ! En novembre 2022, il prenait une lourde décision : ne pas se rendre aux championnats du monde organisés en Thaïlande. C’était bien trop polluant !

Dans une interview accordée pour le Zatopek actuellement en kiosque et dont nous avons pu obtenir un extrait, il raconte comment il en est arrivé à faire ce choix.

Beaucoup de gens ont commenté votre décision de ne pas participer aux derniers championnats du monde en Thaïlande pour ne pas alourdir votre bilan carbone. Avez-vous été étonné par l’écho médiatique donné à ce choix ?

”Un peu, oui. La décision a effectivement été beaucoup relayée dans la presse, ce qui traduit sans doute le fait que, pour le grand public, on ne s’attend pas à ce qu’un sportif prenne ce genre de position. C’est dommage, d’ailleurs. J’attends que d’autres prennent le relais : des footballeurs, des joueurs de tennis, etc.”

Dans sa chanson La Vérité, Guy Béart chante : “le premier qui dit [la vérité] se trouve toujours sacrifié. D’abord on le tue. Puis on s’habitue.”

(Rires) “On ne m’a pas tué. Au contraire ! J’ai reçu beaucoup de réactions positives de la part des autres traileurs. Certains étaient plus circonspects. Au sein de la fédération britannique, par exemple, on a essayé de me faire changer d’avis en me disant que l’avion partirait de toute façon, avec ou sans moi, et qu’en cas de désistement, un autre coureur serait de toute façon désigné à ma place. Bref que mon refus ne changerait rien aux émissions de gaz carbonique.”

C’est vrai, non ?

”Non, c’est faux. Ces avions long-courriers existent parce que les gens sont demandeurs. Il suffit qu’on arrête de les prendre trop souvent pour qu’ils soient beaucoup moins nombreux à voler. C’est dans ce sens-là qu’il faut voir la relation. Pas l’inverse.”

Par le passé, vous avez été vous-même un grand voyageur.

”Alors ça, c’est vrai ! Je me suis rendu en Malaisie, en Alaska, en Nouvelle-Zélande, à Abou Dabi, à Hong Kong et beaucoup d’autres endroits encore. Pendant des années, je prenais l’avion sans songer aux conséquences. Pourtant, je suis issu d’une famille où l’on fait très attention à l’environnement. Mes parents sont même plus déterminés que moi sur le sujet. Ma mère fait la guerre au plastique. Elle ne boit et ne mange rien qui ait été emballé dans du plastique. En Angleterre, mon père et elle se sont longtemps déplacés à vélo ou en train lorsqu’ils venaient me voir dans le sud de la France. Ils ont acheté une voiture récemment parce que mon père était malade et qu’il devait souvent se rendre à l’hôpital. Mais elle ne sert pratiquement qu’à ça. D’ailleurs, ils l’appellent l’”ambulance”. Voilà le genre d’éducation que j’ai reçue. A mon tour, j’essaie d’inculquer certains de ces principes à mes enfants de 11 et 13 ans. J’aimerais qu’ils prennent conscience des conséquences de leurs actions. Lorsqu’ils mangent un yaourt, je leur rappelle que le petit pot qui le contient, c’est du pétrole. Je leur dis qu’un t-shirt bon marché vient souvent de Chine et que son coût environnemental est à l’inverse de son prix. Ce genre de choses. Mais c’est vrai que la prise de conscience des nuisances de l’avion est venue très tard pour moi.”

Qu’est-ce qui a été le facteur déclenchant dans ce revirement qui vous amène aujourd’hui à boycotter l’avion ?

”Un truc tout bête. J’ai fait mon bilan carbone personnel. C’est très facile à faire. Il suffit de se rendre sur un site spécialisé et de remplir toutes les cases le plus honnêtement possible. J’arrivais à 6,3 tonnes pour l’année 2022. L’aller-retour en Thaïlande pour quelques heures de course m’aurait “coûté” quatre tonnes de plus. Je trouvais que c’était trop !”

A la découverte du Trail by Train Tour (TTT)

L’année 2023 a marqué le lancement d’un nouveau circuit qui réunit quelques-uns des plus beaux trails européens sous l’égide du Trail by Train Tour (TTT).

Leur point commun ? Ils s’engagent tous à réduire drastiquement leur impact sur l’environnement et à favoriser le déplacement des participants par le train plutôt que par la route.

Cette simple réorientation permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre : alors que celui qui voyage seul dans sa voiture émet près de 100 grammes de CO2 par kilomètre, celui qui prend le train n’en émet que 2 grammes ! Bien sûr, ces chiffres sont à extrapoler par le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de personnes qui auront fait le choix du rail et bien sûr par le nombre d’épreuves du TTT (voir tableau ci-dessous). Au total, cela fera tout de même quelques dizaines de tonnes de gaz carbonique qui ne seront pas libérées dans l’atmosphère cette année.

Le calendrier du Trail by Train Tour (TTT)