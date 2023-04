Dans son livre 'Surviving to Drive' qui sortira la semaine prochaine et dont le titre fait référence à la série Netflix dans lequel il est l’un des personnages phares, il s’est une nouvelle fois montré critique envers Mick Schumacher. Le fils du septuple champion du monde lui aurait coûté au total “2 millions de dollars en dommages causés par des crashs” lors de la saison 2022, la deuxième et dernière de Mick chez Haas.

Mick Schumacher a connu de nombreux déboires en 2022, notamment à Monaco. ©Belga

Steiner n’a pas digéré, notamment, un accident survenu à Suzuka, au Japon, en octobre 2022. “Ce crash s’est déroulé durant le tour de rentrée aux stands… de rentrée aux stands”, indique-t-il dans son livre que le quotidien “The Times” a pu découvrir. “Comment travailler avec un pilote dont je ne suis pas sûr qu’il puisse piloter une voiture en toute sécurité lors d’un tour lent. C’était ridicule !”

Le patron de Haas évoque un montant de 700000 dollars juste pour ce crash au Japon. “Combien de personnes pourrions-nous employer avec ces 700000 dollars ?”

Au Japon, Mick Schumacher est sorti de route lors d'un tour de rentrée aux stands. ©Belga

Son crash à Monaco avait également marqué les esprits. Sa voiture, après avoir percuté le rail, s'était coupée en deux.

Au total, Mick Schumacher aurait donc coûté 2 millions de dollars à Haas suite à ses sorties de route.

En deux saisons chez Haas, Mick Schumacher aura récolté douze petits points. Cette année, il a été remplacé par l’expérimenté Nick Hülkenberg.