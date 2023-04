Pas étonnant avec la tenue des 15 km de Liège Métropole, l’organisation qui draine le plus de monde depuis plusieurs années au sud du pays. Elle a confirmé sa popularité avec 6658 finishers sur ses différentes distances (pour 7424 inscrits). Soit une progression de 1193 participants classés par rapport à 2022. Les 15 km de Liège prennent par la même occasion la tête du classement des courses les plus populaires de 2023 à Bruxelles et en Wallonie.

Une autre épreuve a tiré son épingle du jeu. Ou plutôt confirmé une popularité déjà observée depuis plusieurs années. Les 10 km d’Uccle ont vu 2264 participants finir la course disputée dans le parc de Wolvendael, soit une progression de 90 participants par rapport à la dernière édition et une place dans le top 3 des épreuves les plus populaires en 2023.

Le Jogging de Gentinnes, manche du Challenge du Brabant wallon, s’est également particulièrement bien comporté avec 633 finishers et une place sur le podium du dernier week-end écoulé.

Au total des 21 organisations du dernier week-end, on a recensé 13875 participants classés. Soit une moyenne de 661 finishers par événement. Là aussi, c’est un record depuis le début de l’année.

La participation aux événements running du week-end des 14, 15 et 16 avril