BueRun: doublé pour Marie Dessart

Et l'on peut dire qu'elle n'a pas fait dans le détail ! Elle devient Reine de Bueren pour la montée la plus rapide chez les dames et de plus, elle gagne l'épreuve en finissant de surcroît 12e au scratch ! Un véritable exploit.

Chez les hommes, Johan Goubeau, ex-vainqueur, s'adjuge la montée la plus rapide (1'30) mais finit troisième. Au final, c'est Denis Trillet qui a remporté l'épreuve après sa troisième ascension des 374 marches.