Marathon des Sables: Le comédien belge Félix Radu à l’assaut d’un défi improbable dans le désert (VIDEO)

“Ah oui, on vous entend à la radio”, s’exclame une participante du Marathon des Sables en papotant avec le comédien belge Félix Radu dans la file menant au contrôle technique du sac de course. Le Namurois d’origine mène une jolie carrière à Paris et participe à la tournante matinale des billets sur la Première. Félix Radu ne passe pourtant sur aucune radio française mais il nous confirme que les partages de ses billets sont plus nombreux en France qu’en Belgique.