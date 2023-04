Neuf fois vainqueur du Marathon des Sables, Rachid El Morabity pénalisé pour une assistance extérieure durant cette épreuve de 250 km dans le désert

Chez les hommes, Rachid El Morabity faisait jusqu’ici la course en tête. Mais celui qui a remporté neuf fois l’épreuve par le passé a été sanctionné de trois heures de pénalité.

”Le Marathon des Sables se déroule en autosuffisance alimentaire sur une durée de 7 jours. Afin de garantir l’équité sportive entre tous les participants, le règlement de course est strict : évidemment, toute assistance extérieure est interdite et soumise à pénalité”, insiste l’organisation.

À lire aussi

Or, ce mercredi, des contrôles des sacs parmi l’élite ont prouvé qu’une assistance extérieure avait été faite. Cela a amené à une double sanction pour Rachid El Morabity, jusque-là leader, et Aziz El Akad. L’ex leader se retrouve 5e, à plus de trois heures de la tête donc.

En conséquence, son frère Mohamed El Morabity s’empare du leadership avant l’étape marathon, devant Aziz Yachou et le Français Mathieu Blanchard, deuxième du dernier UTMB.

À lire aussi

Le calvaire d’une ancienne lauréate

La Néerlandaise Ragna Debats était de son côté largement en tête du Marathon des Sables 2023 féminin. Mais l’étape longue, la 4e sur 6, lui a fait vivre un calvaire, qu’elle a terminé au bout de l’effort près de dix heures après la lauréate.

Plus capable de s’alimenter correctement et atteinte de troubles digestifs, la Néerlandaise de 44 ans s’est accrochée plutôt que de mettre le clignotant et de stopper son effort. Ragna Debats a pris le parti de poursuivre coûte que coûte, dans la continuité des valeurs du Marathon des Sables : abnégation, dépassement de soi, goût de l’effort.

Attendue mercredi soir vers 21h30, ce n’est finalement que ce jeudi matin qu’elle a franchi la ligne d’arrivée, au ralenti.

La Néerlandaise Ragna Debats, au bout de l'effort. ©CIMBALY_MDS23@MartaBacardit

Devant, ce sont la Marocaine Aziza EL Amrany et la Française Maryline Nakache qui ont pris l’étape longue à leur compte. Finalement, c’est la Marocaine qui s’imposa en fin de parcours avec un peu moins de six minutes d’avance. Au général, Maryline Nakache prend la première place.