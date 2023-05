Huit Belges sélectionnés pour les championnats du monde de trail et de course de montagne (Innsbruck, 6 au 10 juin)

Partant de cela, Charlotte Moerman et Maximilien Drion (court) + Dominique Van Mechgelen et Florian Descamps (long) ont été repris.En ce qui concerne la course de montagne, les vainqueurs des championnats de Belgique qui ont eu lieu ce week-end à Membre, à savoir Raoul Rauss (champion chez les juniors en 2021, présente la particularité de vivre dans les Pyrénées – affilié au CS Dyle) et Victoire Cravate (Libramont – affiliée à Bertrix) représenteront nos couleurs en Autriche.

Enfin, pour le kilomètre vertical, la première dame et le premier homme belges de la Clasica Vertical Fenis qui s’est déroulée ce lundi premier mai en Italie devaient être sélectionnés. Il s’agit de Marie Dessart (Waco) et de Sébastien Leclère (RFCL).