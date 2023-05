Sebastien Carabin sacré champion du monde de duathlon cross à Ibiza

Ce mercredi, l’Andrimontois s’est imposé à Ibiza au Mondial de cross duathlon. Soit son premier titre mondial, toutes disciplines confondues. Très belle performance pour notre compatriote qui a au passage raflé 1850 euros de prize-money (contre 10.000 au vainqueur du mondial de duathlon...)

« Je termine à 10 secondes des deux leaders de la première partie à pied de 5800 km bouclée pour ma part en 20’30», nous expliquait-il depuis la salle d’attente pour le contrôle antidopage. « C’était assez délicat, notamment sur des rochers de bord de mer, où on pouvait facilement se faire une cheville. Il y avait devant le Danois Nielsen et le Belge Thibaut De Smet, vainqueur l’an dernier. Je reviens sur la tête de course à mi-parcours des 21 km à vélo, malgré un arrêt dû à une branche dans le dérailleur. Heureusement, j’ai pu profiter de deux parties techniques pour faire la différence avant la transition et les derniers 3 km à pied où je me suis fait une petite frayeur en prenant un mauvais chemin, ce qui m’a coûté 10 secondes environ... »

Heureux du devoir accompli, surtout fier d’avoir décroché son premier titre mondial, Carabin doit encore rester deux jours à Ibiza, où l’attend vendredi le mondial de triathlon cross, « où le peu de vélo par rapport à la natation fait que le podium ne sera pas pour moi... »

A son retour chez nous, ce sera alors le focus mis sur le Xterra (triathlon vert), avec une Coupe du monde aux Etats-Unis fin mai et, surtout, les championnats d’Europe de la discipline qui se dérouleront cette année début juin, à Namur.

Classement: 1. Sebastien Carabin (Bl), 1h30'20; 2. Sloth Nielsen (Dan), 1h30'44; 3. Saravelle (Ita), 1h32'27;...; 8. Thibaut de Smet, 1h36'38;...; 11. Seppe Odeyn, 1h37:33;...; 18. Nicolas De Smet, 1h40'25. (24 partants)