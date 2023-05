Marathon de Visé ce dimanche 7 mai : 2500 personnes attendues sur des parcours bien modifiés

Mathieu Blanchard, 3e du Marathon des Sables : “J’apprends à dire 'non' sinon je me fais tuer”

L’ultratraileur Mathieu Blanchard, ancien participant à Koh-Lanta, est la nouvelle star de la course nature. Le Franco-canadien, 2e de l'UTMB 2022 derrière Kilian Jornet, nous parle de cette course folle et de ses projets à venir.