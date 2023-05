Marathon de Visé: près de 2400 participants et un titre LBFA sur 10 km pour Dorian Fintolini (ATC) et Maureen Kramer (Herve) (PHOTOS & VIDEO)

On notera qu’Alex Servais (2h35’41) et Wendy Lenaert (2h55’26) sont les deux vainqueurs 2023, tandis que Jo Schoonbroodt, qui avait gratifié l’an dernier l’épreuve mosane d’un incroyable record du monde des plus de 70 ans (2h54’19) a mis cette année plus de 12 minutes de plus (25e). 361 coureurs étaient au départ.

Youssef Buissane lauréat sur le semi; Amaury Paquet abandonne

Sur semi (1128 partants), victoire de Youssef Buissane (1h07’14) et de l’Anglaise Naomi Taschimowitz (1h15’28). Des chronos déjà plus relevants… Amaury Paquet, présent au départ, ne l’était pas à l’arrivée. L’un ou l’autre souci en cause, dont une erreur de parcours semble-t-il. Le gaillard avait aussi un 5000 mètres à courir à Vilvorde pour les interclubs…

Un sacre LBFA en jeu sur le 10 km

Enfin, pièce-maîtresse cette année, le 10 km (582 partants) qui servait de cadre aux championnats LBFA de la spécialité. Nouveaux champions francophones : Florian Fintolini (ATC – 30’36) devant Arnaud Van Vraecem (USBW – 31’20) et Jonathan Godfroid (Smac – 31’21) et Maureen Kramer (Herve – 36’46) devant Valentine Mathy (Smac – 37’01) et Virginie Soenen (Smac – 37’04). Dans cette course, Mazarine Lebon (36’54) s’est intercalée entre les deux premières, mais elle n’est pas dossardée à la ligue.