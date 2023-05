Le secret de l’entraînement de Camille Herron, recordwoman du monde du 48 heures avec 435,3 km parcourus en courant

Le 27 mars dernier, à Canberra (Australie), l’Américaine Camille Herron battait le record du monde féminin des 48 heures en courant la distance astronomique de 435,3 kilomètres. Et ce n’est là que son dernier exploit en date. Cette spécialiste d’ultrafond a en effet remporté le championnat du monde du 100 kilomètres en 2015 et battu plusieurs records du monde d’ultra entre 2015 et 2019, notamment celui des 24 heures sur piste en 2018 (262,192 kilomètres), puis sur route en 2019 (270,116 kilomètres).