Rémi Bonnet, avant l’ouverture de la Golden Trail World Series à Zegama : “Je me sens plus fort qu’en 2022”

À lire aussi

Rémi Bonnet, comment avez-vous vécu votre année 2022 ?

”C’est un rêve qui est devenu réalité. J’ai réalisé deux grosses saisons, en hiver comme en été, même si la saison d’été n’a pas commencé comme je voulais. Ça fait plaisir de voir que tout le travail réalisé les années passées a porté ses fruits.”

Vous vous sentiez comment au début de la saison ?

”Je sortais d’une grosse saison de ski avec, à la fin, la Patrouille des glaciers. On a vite enchaîné et la récupération a été un peu écourtée. Je savais que le début de saison allait être un peu compliqué et c’est ce qu’il s’est passé à Zegama… Je ne fais pas une mauvaise course mais je n’ai pas fait ce que j’attendais. Après, le gros objectif était Sierre-Zinal, et là, je fais un flop… Je me sentais vraiment capable de la gagner en 2022 et j’aurais bien aimé faire le doublé Patrouille des glaciers et Sierre-Zinal la même année ; pour un Suisse c’est quand même un exploit de gagner ces deux monuments la même année. Mais ça m’a motivé à retourner au travail.”

Rémi Bonnet, vainqueur du Golden Trail World Series en 2022. ©Mickael Mussard

Êtes-vous satisfait de votre résultat à Zegama 2022 ?

“Je m’attendais quand même à mieux même si je savais que ce serait compliqué avec la préparation. Malgré tout, je prends toujours le départ pour gagner la course et c’est toujours une déception quand je ne suis pas sur le podium. Après, ça fait partie du sport et il faut se dire que ce n’est pas parce que ça ne va pas là que ça n’ira pas après.”

À lire aussi

Que s’est-il passé au Mont-Blanc ? Vous l’expliquez comment ?

“Ça a aussi été une déception parce que j’ai dû abandonner à cause de problèmes gastriques. Ça fait aussi partie du sport, il faut l’accepter pour avancer. C’était assez bizarre, ça ne m’était jamais vraiment arrivé, je pense que c’était juste une journée comme ça parce que la veille je n’avais rien, et le lendemain non plus. Est-ce que c’était le stress parce que j’avais mal fait à Zegama ?”

À lire aussi

À Zinal non plus le résultat n’est pas celui attendu…

”On avait tout fait pour arriver au top, mis tous les entraînements bout à bout. C’est clairement la plus grosse déception de la saison car je n’ai pas fait ce que je voulais faire alors que je me sentais prêt à le faire, et c’est là que tu prends de grosses claques. Mais parfois ça fait du bien de prendre ce genre de claques pour rebondir derrière. Je me suis dit que toute la préparation allait me servir pour les deux courses aux États-Unis. C’était deux courses assez roulantes où il fallait avoir les jambes pour courir vite. J’ai directement switché dans la tête, je ne me suis pas attardé là-dessus et je me suis dit que j’allais bien accrocher Sierre-Zinal un jour. J’espère que ça arrivera cette année, ça serait un rêve d’être prêt le jour J pour faire la course que j’ai envie de faire.”

Puis arrive le voyage aux États-Unis avec une course clairement identifiée pour vous : Pikes Peak et son parcours tout en montée et en altitude. Vous battez le record de l’Incline quelques jours avant, on se dit que vous êtes effectivement en très grande forme. Est-ce qu’à un moment, vous avez douté de la victoire ?

”J’avais toujours un peu de doute vu que je n’ai pas bien commencé la saison. Mais j’ai aussi essayé de me dire que c’était une course qui était vraiment faite pour moi, qu’il fallait juste faire ce que je sais faire : courir vite dans la montée. Et c’est vrai que de battre le record du monde du KV à Fully avant de partir, plus l’Incline, ça m’a mis dans l’optique que j’étais vraiment prêt à la gagner et qu’elle était faite pour moi. Après, quand je suis en confiance normalement il n’y a pas grand-chose qui peut m’arrêter et c’était le déclic qu’il me fallait pour finir la saison.”

Vous n’aviez plus gagné depuis 2018, qu’est-ce que cette victoire représente pour vous ?

”Je pense que c’était le moment d’en gagner une parce que j’entendais les gens parler. Ils disaient que j’avais gagné pas mal de courses mais que ces dernières années j’étais un peu en train de stagner et du coup je voulais aussi montrer aux autres que j’étais toujours là, que ce que j’avais fait dans le passé ce n’était que le début et que là j’avais envie d’écrire une nouvelle page.”

Rémi Bonnet, vainqueur du Golden Trail World Series en 2022. ©Mickael Mussard

Est-ce que votre record du monde du KV sur la Fully, en battant le record de Kilian, a été le déclencheur ?

”Je pense que ça a joué aussi dans tout ça, parce que mentalement quand tu fais un truc comme ça, ça te fait du bien dans la tête. Et la performance ce n’est pas que les jambes c’est aussi 50 % la tête.”

Depuis, si on exclut le contre-la-montre à Madère, vous êtes invaincu sur les courses de la Golden Trail Series. Vous avez d’ailleurs obtenu toutes ces victoires avec une sacrée avance sur les meilleurs traileurs de la planète. Comment expliquez-vous, tout d’un coup, ce gap de niveau ?

”Ça m’a rappelé des souvenirs de 2015 où je partais très vite et creusais rapidement un gap avec les poursuivants sur toutes les courses. Mais toutes les années qui ont suivi je ne prenais peut-être pas assez de risque. Je voulais toujours être sur la retenue en me disant que les autres étaient toujours plus forts que moi. Et là, en fin de saison je courais comme en 2015 : je ne regardais pas ce que faisaient les autres et je donnais mon maximum dès le départ et je pense que c’est de cette manière que je dois courir maintenant. J’ai refait ça cet hiver et j’ai remarqué que ça marchait vraiment bien pour moi.”

On vous sent invincible ? C’est aussi votre avis ?

”Quand je pars sur une course je me sens beaucoup plus sûr de moi qu’avant. C’est peut-être prétentieux de dire ça mais maintenant je me dis même, avant la course, que j’ai presque déjà gagné et je pense que c’est une grosse force même si on sait qu’il peut tout arriver sur une course et que rien n’est jamais joué d’avance. Mais avoir une totale confiance en son corps et son esprit, ça fait beaucoup.”

guillement "Kilian sur Sierre-Zinal, ce sera l’un des types que j’ai vraiment envie de challenger"

À Madère, vous affirmiez pouvoir battre Kilian Jornet à la régulière sur une course qui vous correspondrait à tous les deux, c’est toujours le cas ?

”On verra cet été à Sierre-Zinal mais je pense que c’est l’année où je pourrais le battre vue la motivation que j’ai. Je pense aussi que ça sera certainement l’une des dernières occasions pour essayer de le challenger. Pour moi, c’est un rêve de pouvoir courir avec lui et si je peux le battre, même qu’une fois, alors ça serait l’un de mes plus gros accomplissements.”

Quels sont vos plans pour 2023 ?

”Ça sera de nouveau la Golden Trail Series avec le gros objectif de gagner Sierre-Zinal. C’est un peu la dernière course qu’il me manque sur ces formats-là et du coup ça sera mon gros objectif de la saison d’été.”

Est-ce qu’il y a quelqu’un qui vous fait peur aujourd’hui ?

”Il y a beaucoup d’athlètes qui ont prouvé, l’année dernière, qu’ils étaient costauds. Il y en a un contre qui je n’ai jamais couru sauf au Marathon du Mont-Blanc où j’ai dû abandonner, c’est Jonathan Albon ; c’est l’un de meilleurs sur ces distances-là. Après il y a des noms comme Stian Angermund qu’on a un peu perdu de vue sur la Golden mais qui va revenir. Et puis, clairement Kilian sur Sierre-Zinal, ce sera l’un des types que j’ai vraiment envie de challenger. Mais ils ne me font pas peur ! Je pense qu’il ne faut pas avoir peur de ses adversaires, il faut les voir comme des gens qui sont capables de te pousser dans tes retranchements et c’est aussi ce qui fait la magie du sport.”

Rémi Bonnet, vainqueur du Golden Trail World Series en 2022. ©Mickael Mussard

Est-ce que vous vous sentez aussi fort qu’en 2022 ?

”Je me sens encore plus fort qu’en 2022 ! Et puis, la saison d’hiver que je viens de faire me confirme que j’ai encore passé un gros gap.”

Qu’est-ce que votre victoire sur la GTS a changé pour vous ?

”Mentalement c’est quand même un poids en moins, vu que c’était vraiment un objectif que je m’étais fixé sur les 4 dernières années, donc ça permet de tirer un trait sur pas mal de pression, et maintenant je sais que je suis capable de la gagner donc on va essayer de réitérer.”

Qu’est-ce qui vous fait rêver désormais en trail ?

”J’ai encore envie de gagner la Golden Trail World Series pour me dire que ce n’était pas du bol mais que je la méritais. Il y a aussi une envie de gagner les courses en individuel, comme à nouveau Zegama et bien sûr Sierre-Zinal pour la première fois. J’ai d’autres objectifs un peu plus persos mais je pense que je vais rester sur ces courses-là pour le moment vu qu’il y a encore pas mal de choses à faire là-dessus.”