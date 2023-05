Grand Trail des Lacs et Châteaux 2023: Sébastien Carabin et Karen Van Proeyen champions de Belgique de trail (VIDÉOS)

Il y a 11 jours, l’Andrimontois était déjà devenu champion du monde de cross duathlon à Ibiza.

Il s’agissait de sa 2e participation seulement au national. Il était monté sur la 3e marche du podium en 2019, lors du sacre de Nicolas Bucci.

Déjà vice-champion de Belgique en 2022, Florent Caelen s’est à nouveau paré d’argent, à 1’57’’. Arnaud Géromboux complète le podium. Sébastien Este, 6e, a lui été sacré en 35 ans et plus.

En dames, c’est Karen Van Proeyen, grandissime favorite, qui a, sans la moindre discussion, coiffé les lauriers, en 4h06.11. Sarah Aquistapace enfile l’argent, et Julie Grétry le bronze. Cette dernière a certes fini 6e. Mais Catherine Servais 3e et Coraline Capelle 4e ne sont pas licenciées, et la 5e n’est pas Belge.

Le podium féminin du GTLC sur 43 km. ©Benoit Gueuning

National ultra : Descamps et Van Vooren, un couple toujours en or

Vingt-quatre heures plus tôt, sur le GTLC aussi, Florian Descamps avait renouvelé son titre de champion de Belgique d’ultra sur 85 km et 3600 m de dénivelé positif.

Laura Van Vooren, par ailleurs 10e au scratch, en avait fait de même en dames, histoire une fois de plus de ne pas faire de jaloux dans leur couple.

Virgille Vandewalle, 2e, et Renaud Anselme ont complété le podium masculin.

Caroline Buyse et Carole Chabeau se sont parées respectivement d’argent et de bronze.

Epinglons aussi les succès de François Mélangé et Jason Cuissant main dans la main en 20h18, et Hilde de Vadder en 27 h 10, sur le GTLC 165 km et ses 6850 m de dénivelé positif.

Les principaux résultats des Championnats de Belgique de trail

Classique – 43 km (322 partants)

Hommes

1. Sébastien Carabin, 3h18.13

2. Florent Caelen, 3h20.10

3. Arnaud Géromboux, 3h22.26

Femmes

1. Karen Van Proeyen, 4h06.11

2. Sarah Aquistapace, 4h30.49

3. Julie Grétry, 4h50.05

Ultra – 85 km (161 partants)

Hommes

1. Florian Descamps, 7.21.30

2. Virgille Vandewalle, 7.44.07

3. Renaud Anselme, 8h07.33

Femmes

1. Laura Van Vooren, 9h11.33

2. Caroline Buyse, 9h35.31

3. Carole Chabeau, 9h45.38

GTLC 165

Hommes

1. François Mélangé, 20h18.04

2. Jason Cuisset, 20h18.04

3. Christophe Scholzen, 22h19.36

Femmes

1. Hilde De Vadder, 27h10.49

2. Céline Masson, 29h46.36

3. Louise Wenkin, 30h56.40