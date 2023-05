Zegama-Aizkorri 2023 : des succès de l’Espagnol Manuel Merillas et de l’Allemande Daniela Oemus dans des conditions dantesques

Un changement qui n’a pas eu l’air de déranger Manuel Merillas (Espagne) vainqueur de ce Zegama 2023, lui qui avait déjà terminé sur le podium en 2022.

“Je me suis senti bien aujourd’hui. J’avoue qu’ils sont partis vite, mais je me suis bien alimenté et j’ai senti que les jambes répondaient bien, donc j’ai pu vite raccrocher dans la descente. L’année commence très bien avec cette première victoire sur la Golden Trail World Series et une première victoire sur Zegama. Je m’étais bien préparé, pas forcément spécifiquement pour Zegama, mais quand on regarde mon temps, il est plus rapide que celui de l’année dernière donc je suis très content. ”

Manuel Merillas a longtemps eu le Marocain Elhousine Elazzoui collé à ses semelles, mais l’Espagnol a pris le dessus sur le Marocain dans l’ultime descente avant l’arrivée.

“Je suis vraiment très content avec cette deuxième place, confiait malgré tout Elhousine à l’arrivée. La course a été très difficile au début, j’avais très froid, c’était très technique, il pleuvait beaucoup. Mais j’ai essayé de m’accrocher jusqu’à la fin. Je me répétais que je ne pouvais pas ne pas être sur le podium. C’est l’expérience qui paye : 5 ans passés sur la Golden m’ont beaucoup appris et m’ont permis de faire ce résultat. ”

Il faisait partie des grands favoris de cette édition, le Britannique Jonathan Albon a tenu son rang malgré des jambes un peu lourdes sur la fin.

“C’étaient vraiment des conditions difficiles et j’ai fait une grosse erreur en manquant mon premier ravitaillement. Je n’ai pu que prendre un gel et du coup j’ai manqué d’énergie. Malgré tout j’ai réussi à revenir sur Rémi. Je pensais pouvoir attaquer un peu plus dans la descente mais les jambes ont dit “Non !” Je suis, malgré tout, très content de ce podium ; avant la course j’aurais signé pour un top 5, même un top 10, donc un podium ici c’est génial. ”

Les premiers hommes de Zegama-Aizkorri 2023

Daniela Oemus, l’inattendue chez les dames

On ne l’avait pas vue venir. Pourtant, l’Allemande Daniela Oemus a surpris tout le monde en prenant la tête de la course féminine après le passage au sommet.

“C’est trop d’émotions, je n’arrive toujours pas à y croire… C’est comme si un rêve devenait réalité ! Je ne savais pas vraiment à quelle place j’étais pendant la course, il y avait pas mal de filles devant. Et puis, j’ai commencé à les reprendre au fur et à mesure après 10 kilomètres environ. On m’a dit que j’étais 6e, et après le km 15 j’ai repris Caitlin et Miao et me suis retrouvée toute seule. J’ai dû me battre jusqu’à la fin parce que j’étais épuisée à 10 kilomètres de la fin et j’avais super mal à l’orteil que je me suis cassé il y a 10 jours. Les descentes étaient assez douloureuses mais j’ai réussi à tenir. ”

L'Allemande Daniela Oemus.

À un peu plus de deux minutes derrière, on retrouve Caitlin Fielder (Nouvelle-Zélande) qui a réussi à faire une course complète et régulière.

“Je ne m’attendais vraiment pas à terminer deuxième à Zegama et forcément je suis super contente ! Je me suis sentie bien dès le départ, j’arrivais à courir sur toutes les sections, mais je m’inquiétais un peu de la deuxième partie de course. J’ai essayé de rester calme et concentrée sur les parties techniques, je me suis sentie aussi très bien dans les descentes et je savais que je pourrais gagner du temps. À un moment j’ai même pensé que la victoire pouvait être possible mais je n’avais malheureusement pas les écarts. Mais une deuxième place ici, c’est super ! ”

La Suisse Theres Leboeuf complète le podium.

“Le départ a été vraiment très dur, j’avais les jambes très lourdes mais je savais que je devais être patiente et, vers le 16e kilomètre, j’ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Je ne m’attendais pas à ce podium, je me disais qu’un top 5 serait bien, mais en on n’avait pas les positions durant la course, je n’ai su qu’à l’arrivée. ”

Direction le Mont-Blanc

Après cette première étape, la Golden Trail World Series se dirige désormais vers Chamonix et le Marathon du Mont-Blanc, le 25 juin prochain, pour la deuxième étape de la GTWS 2023.

Les résultats de Zegama-Aizkorri 2023

Hommes

MANUEL MERILLAS (SCARPA – ESP) : 3:42:01 (+200 pts) ELHOUSINE ELAZZAOUI (PIN MOUNTAIN RACING – MAR) : 3:42:28 (+188 pts) JONATHAN ALBON (THE NORTH FACE – UK) : 3:45:01 (+176 pts) RÉMI BONNET (SALOMON/RED BULL – SUI) : 3:48:19 (+166 pts) ROBERT PKEMBOI MATAYANGO (SKYRUNNERS KENYA) : 3:49:25 (+156 pts)

Femmes