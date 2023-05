Si l’annonce de la création de l’événement en septembre 2022 avait suscité la curiosité, nombreux sont donc ceux qui ont décidé de passer à l’acte. Les 4 distances (entre 34 km et le format 175 km) vont attirer au total quelque 4600 traileurs, dont 284 exactement venus de Belgique. Au total, 53 nationalités seront représentées.

Sur un itinéraire parsemé d’histoires médiévales et de légendes, les coureurs vont traverser pas moins de 22 châteaux, parcourant forêts, vignobles et d’anciens sentiers celtiques de la région.

“D’une simple idée entre amis, nous voilà aujourd’hui prêts à lancer la première édition du Trail Alsace Grand Est by UTMB”, indique Mathieu Pettinotti, Directeur Technique d’un événement dont la plupart des courses seront retransmises en live sur la plate-forme UTMB. “Nous sommes impatients de leur faire découvrir l’histoire, la culture et l’héritage folklorique de l’Alsace et de la région Grand Est, mais également sa nature encore préservée et l’envoûtant Massif des Vosges. ”

Les différents formats de course

Ultra-Trail des Chevalier – Vendredi 19 mai à 20h : 175 km et 6200 D+ (Format 100 M)

Ultra-Trail des Paiëns – Samedi 20 mai à 6h50 : 109 km et 3820 D+ (Format 100 K)

Trail des Celtes – Vendredi 19 mai à 9h50 : 50 km et 1990 D+ (Format 50 K)

Trail des Pèlerins – Dimanche 21 mai à 7h50 : 34 km et 1280 D+ (Format 20 K)

Les Belges présents sur le Trail Alsace Grand Est by UTMB