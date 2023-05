Courir 100 km sous les 6 heures, le rêve du Français Guillaume Ruel : “Au repos, mon cœur bat à 18 pulsations par minute”

Soit 16,5 km/h durant 100 kilomètres ou encore 2 marathons et demi consécutifs en un temps de 2h34. Deux chiffres qui suffisent à démontrer l’ampleur du défi.

Voici quelques mois, nous avons eu l’occasion de rencontrer Guillaume Ruel à l’occasion des 75 ans de Salomon, à Paris, marque qui le soutient depuis 2022. Avec, déjà dans le viseur de ce phénomène, cette tentative de record du monde qui l’a amené début avril à enchaîner le marathon de Nantes le 23 avril en 2h23 et un 50 km autour de Bologne en 2h52 moins de 48 heures après.

Il a toujours été attiré par les longues distances

Depuis son plus jeune âge, Guillaume Ruel, diplômé en pharmacie, a toujours été attiré par les longues distances. Son père, Stéphane Ruel, était d’ailleurs membre de l’équipe de France de la course de 24 heures.

“Courir longtemps, c’est un peu la norme chez moi. Moi, j’ai réellement commencé l’athlétisme en club à 14 ans. Je faisais systématiquement les plus longues épreuves auxquelles je pouvais participer”, s’amuse-t-il. “C’est en 2019 que l’idée de faire un 100 km a mûri dans ma tête. Pendant le Covid, j’aurais dû prendre part à un marathon, qui a été annulé. Sans prépa spécifique, je me suis tourné vers les Championnats de France du 100 km qui avaient lieu 3 semaines plus tard. Et je suis directement devenu champion de France. Cela m’a également qualifié pour les Mondiaux, où j’ai terminé 5e avec un nouveau record de France à la clé (6h19). La suite logique, c’est le record du monde… Et je rêve de casser la barrière mythique des 6 heures. ”

Guillaume Ruel s’entraîne, en moyenne, entre 180 et 200 km par semaine. ©Salomon

Des aptitudes physiques exceptionnelles

Guillaume Ruel s’entraîne, en moyenne, entre 180 et 200 km par semaine. Un volume impressionnant pour le commun des mortels mais qui n’est pas beaucoup plus important que ce que certains marathoniens peuvent faire. “En préparation spécifique, ça monte jusqu’à 280 km. Et les sorties les plus longues peuvent faire 60 km. A du 17 km/h de façon constante, avant d’accélérer à 18 ou 19 km/h sur la fin”, détaille-t-il.

Au total, avec la préparation spécifique, l’athlète Salomon s’entraîne une trentaine d’heures par semaine. Mais ce qui étonne chez lui, ce sont ses aptitudes cardiaques exceptionnelles. “Au repos, mon cœur bat à… 18 pulsations par minute. Pour un maximum de 197”, nous confirme-t-il à trois reprises face à notre étonnement. “Sur un marathon, je suis à 150 de moyenne. Sur un 100 km, à une allure de 3’40 au km, à 120 battements par minute. ”

guillement "Ça peut paraître surprenant mais, sur un 10 km, je suis aujourd’hui meilleur qu’il y a un an."

Il continue à progresser sur des distances plus courtes

On considère généralement qu’il faut y aller par étapes dans une carrière menant aux très longues distances. Et qu’allonger les distances a un impact négatif sur les distances plus courtes. Guillaume Ruel, lui, a plutôt foncé, s’érigeant en exception dans ce microcosme sportif. “J’ai toujours entendu ou presque que je devais me calmer. Mais plus je faisais du long, plus je progressais sur du court. Dans mon parcours, j’ai eu la chance de rencontrer un entraîneur qui partageait ma philosophie, qui m’a permis de faire de longues distances tout en continuant à progresser sur du court. Ça peut paraître surprenant mais, sur un 10 km, je suis aujourd’hui meilleur qu’il y a un an (chrono de référence : 29.45). Moi, ça ne me surprend pas. Je ne fais pas qu’accumuler bêtement des kilomètres, je travaille toutes les allures et intensités.”

Malgré son objectif sur 100 km, Guillaume Ruel affirme n'avoir jamais été aussi fort sur 10 km qu'aujourd'hui. ©Salomon

En quête de toujours plus

Après le 100 km, Guillaume Ruel ne compte pas s’arrêter là. Comme si sa boulimie de kilomètres était sans fin. “Ça ne me dérange pas qu’on dise que je veux toujours plus car c’est exactement ça. Quand j’aurai réussi mon objectif sur 100 km, je me vois aller plus loin encore : 100 miles, 12 heures, 24 heures. Si j’arrive à faire tomber le record du monde et la barre des 6 heures sur 100 km, le plus tôt possible j’espère, j’aurai fait le tour de la question sur cette distance. ”

guillement "Peut-être que, à 60 ans, je regretterai ce que j’ai fait. Mais j’ai envie d’exploiter ce don de la nature que j’ai reçu."

Quitte à apparaître comme un fou aux yeux de certains. “Je préfère vivre mes rêves à l’instant présent. Peut-être que, à 60 ans, je regretterai ce que j’ai fait. Mais ce qui est pris est pris. Dans 5 ans, je n’aurai peut-être plus la même motivation qu’aujourd’hui. J’ai envie d’exploiter ce don de la nature que j’ai reçu. Et puis, par rapport à d’autres, j’ai un parcours bien différent. Sorokin, par exemple, est venu à l’ultra endurance sur le tard, avec un passif d’ancien obèse. Moi, depuis que je suis jeune, je suis focalisé là-dessus, avec une bonne hygiène de vie. J’espère que cela pourra me mener loin.”