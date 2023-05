Vainqueur du 98 km l’Ultra Trail de la Sibérie en février dernier, il a bouclé la distance ce week-end en 19h52, à près de deux heures du lauréat, le Suisse Fabrice Fauser.

”C’est la première fois que je viens à bout d’une telle distance”, soufflait-il sur la ligne d’arrivée, à Obernai. “J’avais tenté de faire le SwissPeaks sur 170 km en septembre dernier mais j’avais dû abandonner. Cela fait six mois que cet abandon me trottait dans la tête. C’est donc une belle revanche.”

Egalement spécialiste de l’ultra triathlon, Kaz Verstraete n’imaginait pas finir si haut dans le classement sur un tel format. “J’avais simplement envie de découvrir une autre course, quelque chose de différent. Le début de course, avec une entorse à la cheville, fut compliqué. J’ai eu beaucoup de douleurs durant les 50 premiers kilomètres. Après, ça s’est amélioré et j’ai pu retrouver de la confiance. J’ai juste fait ma course. L’objectif était de finir, je suis donc ravi de finir quatrième.”

Sabine Froment 3e du 50 km

Dès vendredi, Sabine Froment (Biotrail) avait de son côté pris la 3e place sur le format 50 km (1990 D +), terminant la distance en 5h04.33, à un peu plus de 30 minutes de la lauréate Emily Schmitz. Côté masculin, c’est le local Grégory Basilico qui franchit le premier la ligne d’arrivée sur les remparts d’Obernai en 3h48

Sur le 100 km, c’est le Français Guillaume Berthier qui s’impose en 10h29.04' devant le Sud-Africain Matthew Healy avec seulement 53 secondes d'écart (10h29''57').