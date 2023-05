La première réussie du Trail des Grottes et le succès populaire du Beer Lover’s Marathon : les chiffres running du long week-end de l’Ascension

Du mercredi 17 au dimanche 21 mai, 36 événements running ont eu lieu. Pour un total de 13956 participants classés. Soit une moyenne de 388 finishers par événement.

Le Beer Lover’s Marathon, 42,195 km pour le moins festif au cœur de Liège, a confirmé sa bonne santé. 1586 participants ont vu l’arrivée (et sans doute bien d’autres qui se sont arrêtés en chemin). L’événement intègre par la même occasion le top 15 de l’année 2023.

On soulignera la première réussie pour le Trail des Grottes, à Han-sur-Lesse, avec près de 1000 finishers (927) et la montée en puissance du Roch&Trail, à Theux, avec 730 classés cette année, pour 433 en 2022 et 274 en 2019.

La participation aux événements running du week-end du 17 au 21 mai 2023