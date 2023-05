Si vous faites partie des nombreux préinscrits, voici tout ce qu’il faut savoir avant de vous élancer.

Le parcours de l’édition 2023 des 20 Km de Bruxelles

Le parcours de l’édition 2023 est identique à celui de la dernière édition en date. Les coureurs, peu après un départ en légère descente, emprunteront donc la rue Belliard plutôt que la rue de la Loi comme ce fut le cas par le passé.

Les principales difficultés d’un parcours qui fait légèrement plus que les 20 bornes annoncées (20,1 exactement) pour environ 180 mètres de dénivelé positif se situent avenue Louise, avec l’enchaînement de 3 tunnels, et, bien sûr, avenue de Tervueren, avec une ascension d’1,8 km pour 56 mètres de D +.

Cinq ravitaillements en eau sont prévus sur le parcours, plus un en boisson énergétique peu avant la mi-course, dans le Bois de la Cambre. À noter que, désormais, ce seront des gobelets recyclables qui seront distribués aux coureurs et non plus des bouteilles en plastique.

Les horaires de l’édition 2023 des 20 Km de Bruxelles

Le départ, depuis le Parc du Cinquantenaire, s’effectue par vague, afin de fluidifier au maximum la course à travers Bruxelles.

Le premier box, celui avec les meilleurs coureurs, s’élancera au traditionnel coup de feu à 10h. Trente minutes auparavant, le box handisport, avec un peu plus de 1000 participants, aura lancé la 43e édition. On y retrouvera notamment l’équipe de l’asbl Tous à Bord, avec quelque 150 participants.

Derrière le box 1, cinq autres vagues de participants suivront, selon l’ordre du chrono estimé référencé à l’inscription. Une toutes les six minutes. Le dernier box à s’élancer sera celui des marcheurs, à 10h30, qui sont autorisés à prendre part à l’épreuve pour la 3e fois.

Les participants ont cinq heures pour boucler la totalité du parcours.

À noter que chaque participant recevra une médaille à l’arrivée.

Mobilité : le tunnel du Ring du carrefour Léonard fermé ce dimanche

Comme chaque année, les 20 Km de Bruxelles perturberont inévitablement la mobilité dans Bruxelles. Aucune voiture ne peut être stationnée sur les axes empruntés par le parcours. La réouverture des rues aura lieu progressivement après le passage des équipes de Bruxelles-Propreté. Ainsi la rue Belliard sera ouverte au trafic vers 12h, l’avenue Louise vers 13h, l’avenue Franklin Roosevelt vers 14h, le boulevard du Souverain vers 15h et l’avenue de Tervuren aux alentours de 16h.

Attention, tracas en vue pour ceux qui viennent en voiture depuis Waterloo. Des travaux sont prévus ce dimanche 28 mai dans le tunnel du Ring du carrefour Léonard, qui sera fermé à la circulation dès 7 heures.

Dans la mesure du possible, mieux vaut donc privilégier les transports en commun. L’offre de la Stib sera d’ailleurs renforcée ce jour. Aucune gratuité n’est cependant prévue pour les détenteurs d’un dossard.

Concernant le vélo, un parking sécurisé et gratuit entre 9 et 17h est mis en place dans le parc du Cinquantenaire. Après avoir placé son vélo, vous recevrez un code par SMS qui vous servira à la sortie lors de la reprise de votre vélo.

Les favoris de l’édition 2023 des 20 Km de Bruxelles

Il n’est jamais facile de connaître la liste complète des engagés aux 20 Km de Bruxelles. Néanmoins, plusieurs noms ont été annoncés ou sortent du lot.

Double vainqueur en titre, Amaury Paquet sera à nouveau présent ce dimanche pour tenter de réaliser la passe de trois, ce qu’aucun coureur masculin n’a encore réussi à faire en 42 éditions. Arnaud Dely ou Pierre Denays, sur le podium en 2022 à ses côtés, ne seront pas de la partie, tout comme Valentin Poncelet, lauréat en 2019.

Le principal adversaire du Hervien devrait être Lahsene Bouchikhi, qui possède notamment une référence sur marathon en 2h10 : 21. Voudront aussi se battre pour une place sur le podium, Nicolas Schyns (5e en 2022), Daniel Fagi ou encore Romain Paul.

Du côté féminin, Roxanne Cleppe (UAC), 21 ans, sera de la partie. Voici un an, elle avait pris la 2e place en 1h12.30. On retrouvera également Sophy Hardy. La Gembloutoise s'était imposée en 2017 en 1h13:42. Amélie Bihain (Arch) sera également parmi les athlètes à suivre.

Comment suivre les 20 Km de Bruxelles en direct ?

Les 20 Km de Bruxelles seront diffusés par la télé bruxelloise BX1.

Cette année, La DH et Belgium Running vous proposeront un live streaming complet de la course, dès 9h50 et jusqu’à l’arrivée. Pour nous suivre, il suffira de nous rejoindre sur la page facebook de Belgium Running ou directement sur l’article dédié aux 20 Km sur dh.be