20 Km de Bruxelles : il y aura un “Couloir de l’Encouragement” avenue de Tervueren ce dimanche

Ce “Couloir de l’Encouragement” se situera au début de la montée de l’avenue de Tervueren, entre les 17e et 18e km, du côté droit du parcours. Les quelque 40000 coureurs et marcheurs attendus aux 20 Km auront le choix de l’emprunter ou pas. Ils y recevront à la fois du soutien, des sourires, des tapes dans la main. Bref, des encouragements pour rejoindre la ligne d’arrivée située plus haut.

Cette initiative émane du collectif Would You React, qui vise à sensibiliser le public aux problèmes de société à travers des expériences sociales tournées en caméra cachée. Comme chaque fois, le but est de ressembler les gens autour de valeurs positives pour aller vers plus de solidarité. Cela débouchera sur une vidéo qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de Would You React.

Rassembler un maximum de personnes

“Il y a 2 ans, je suis tombé par hasard sur le passage des coureurs des 20 Km de Bruxelles. Je connaissais évidemment ce que représentait l’évènement mais, sur place j’ai pu pour la première fois me mettre à la place de ces coureurs et comprendre en quoi le fait de boucler cette longue course pouvait représenter une victoire personnelle et probablement des combats intérieurs”, indique Jonathan Lambinet, fondateur du collectif Would You React. “J’ai aussi pu constater que les gens au bord de la route prenaient véritablement plaisir à encourager les coureurs. Il y avait un vrai échange entre eux, alors que bien souvent ces personnes ne se connaissent pas.”

Tous ceux qui veulent participer à ce “Couloir de l’Encouragement” sont les bienvenus, dès 9h, sur le parcours.

”Voir des gens heureux d’encourager d’autres personnes m’a en réalité surpris”, reprend Jonathan Lambinet. “Je me suis questionné sur l’intérêt personnel d’encourager des inconnus : pourquoi une personne pouvait être contente d’en encourager une autre ? Y a-t-il une attente en retour ? Ressent-on plus de plaisir à participer de manière active et non passive à un évènement ? Lors de ces échanges interpersonnels liés aux encouragements, les masques sociaux ont tendance à tomber. L’idée est vraiment de rassembler un maximum de personnes dans ce couloir, pour montrer la puissance des encouragements, le bien que cela fait, tant à la personne qui encourage qu’à la personne qui les reçoit.”