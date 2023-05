Ce dimanche, à l’occasion de la 43e édition des 20 Km de Bruxelles, nous vous proposons de suivre en live streaming vidéo l’ensemble de la course bruxelloise, qui devrait réunir plus de 40000 personnes cette année.

Sur Dh.be ou directement sur la page facebook de Belgium Running, rendez-vous dès 9h50 pour une plongée au cœur de la course. Depuis une monoroue électrique, nous suivrons la progression des différents groupes de coureurs en tête de course, jusqu’à l’arrivée aux alentours de 11 heures sous les Arcades du Cinquantenaire.

Dans la foulée des 20 Km, nous vous proposerons rapidement et sur tous nos supports réactions, reportage, résultats, photos et vidéos au cœur de l’événement running le plus populaire de Belgique.

