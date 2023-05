Vendeur chez Decathlon la semaine, Amaury Paquet vise un 3e succès de rang aux 20 Km : “Réaliser ce que personne n’est encore parvenu à faire”

Ce mardi, à l’occasion de ses 32 ans, le Hervien, grand passionné par tout ce qui touche au running, bossait comme quasi chaque jour pour orienter les clients en recherche de conseils. “Quelle boisson j’utilise pour courir ? ” lui demandait-on encore alors qu’on s’apprêtait à commencer cette interview.

Vendeur 30 heures par semaine tout en pouvant se vanter d’avoir couru les 20 Km de Bruxelles sous les 60 minutes, le double vainqueur en titre, papa pour la première fois en juillet, ne se plaint pas de son statut d’élite contraint de travailler. Interview en guise d’échauffement avant les 20 Km.

Amaury Paquet, allez-vous gagner dimanche ?

“Oui, du moins je l’espère. Sans la présence de Lahsene Bouchikhi, j’étais le grand favori. Sa venue apporte une belle concurrence. Mais je connais Bruxelles et j’ai envie d’émerger.”

Ce serait la première fois qu’un homme parvient à s’imposer trois fois consécutivement à Bruxelles (NdlR : Dirk Vanderherten a gagné trois fois non consécutivement dans les années 80). C’est un objectif ?

“Clairement ! Double vainqueur, c’est déjà pas mal. Trois fois de suite, ce serait fantastique vu que personne n’est encore parvenu à le faire. Mais je ne m’entraîne pas avec cette seule ambition. Mon vrai objectif actuellement, c’est un semi-marathon aux Pays-Bas où j’aimerais décrocher une qualification pour les Championnats du monde. Cette semaine, je m’entraîne donc tout à fait normalement.”

Vous dites ça, car les 20 Km de Bruxelles n’apportent ni qualification pour un grand championnat ni argent ?

“Oui, gagner aux 20 Km de Bruxelles, à part une couverture médiatique, ça n’offre rien du tout. On doit même se débrouiller pour avoir son dossard. J’ai pu avoir le mien cette année grâce à mon entourage qui me soutient, mais il n’y a aucun avantage à être élite. Ni avant ni après. Les années précédentes, un sponsor nous offrait une prime selon le résultat. Désormais, via la fondation Ladbrokes, je suis toujours soutenu mais dans une logique de projet à long terme.”

Amaury Paquet est double tenant du titre aux 20 Km de Bruxelles. ©JC Guillaume

Vous travaillez donc chez Decathlon. C’est une contrainte ou finalement un bon équilibre pour vous ?

“Je ne me plains pas du tout. J’adore mon boulot. Oui, il est difficile de se faire une place au soleil dans le sport belge. Mais, d’un autre côté, on ne peut pas financer tout le monde. Moi, je suis 'seulement' dans le top 7 des marathoniens belges. Si on finance quelqu’un comme moi, il faut alors payer beaucoup de monde. Je refuse donc de dire que c’est la galère. Je ne vis en tout cas pas dans la frustration de mon statut. ”

Vous vous définissez comme élite mais, comme tous les autres amateurs, vous devez financer votre passion…

“Disons que depuis deux ans, en choisissant mes courses, j’ai pu m’y retrouver quelque peu et faire en sorte que ma passion ne me coûte rien. Ni plus ni moins. Mais je cours d’abord pour le simple plaisir et non pour gagner ma vie. Courir, c’est un besoin pour moi, presque une drogue. Si j’étais dans le top 3, derrière Bashir Abdi et Koen Naert, là je serais déçu de ne pas être aidé. Mais ici, je fais avec…”

En 2021, vous vous étiez imposé à Bruxelles en passant sous l’heure (59.31). Vous vous sentez capable d’aller encore plus vite ?

“Objectivement, je ne pense pas que je puisse le faire ce dimanche. Je n’ai sans doute pas la même forme. Je me sens un peu plus lourd. (rires) Mais voici deux ans, je ne pensais jamais faire 59.31. Le scénario de la course en décidera.”

Cela fait du 20 km/h de moyenne. Pour l’immense majorité des quelque 40 000 participants attendus, c’est un chrono complètement surréaliste. Vous avez conscience de ça ?

“Oui, ils doivent se dire qu’on ne vit pas dans le même monde. Et c’est un peu le cas en ce qui concerne la course à pied. En toute humilité, ce sont deux courses différentes en fait. Il y a d’une part ceux qui courent pour un chrono ou une place, et les autres qui viennent vivre une belle expérience et se dépasser. C’est un peu comme si, sur un circuit, il y avait une compétition où les voitures de la vie de tous les jours pouvaient rouler avec les voitures de course. Nous, élites, courir, c’est presque notre vie et aussi beaucoup de sacrifices, là où pour l’immense majorité le fait de terminer est déjà un bel accomplissement et où l’essentiel est de vivre une belle expérience.”

Amaury Paquet, en 2021, avait bouclé les 20 Km de Bruxelles en moins de 60 minutes. ©Bernard Demoulin

Un “Héros du cœur” pour sensibiliser aux risques d’accident cardiaque

Amaury Paquet, comme plusieurs coureurs de tête de course, arborera sur son maillot la mention “Heart Heroes” ce dimanche. “Je suis nul en anglais, disons plutôt héros du cœur”, rigole-t-il.

Cette action marque le début d’un projet, soutenu par la fondation Ladbrokes, ayant pour objectif de sensibiliser les sportifs amateurs aux risques d’un éventuel accident cardiaque dans leur pratique.

Plusieurs sportifs, dont Amaury Paquet, Daniel Fagi ou Nicolas Schyns qui seront présents aux 20 Km, y jouent un rôle d’ambassadeurs et iront, à partir de septembre prochain, dans les clubs sportifs pour former les pratiquants et leur apprendre à réagir de la bonne manière.

“Beaucoup de sportifs amateurs ne se connaissent pas bien finalement”, nous confie à ce sujet Amaury Paquet. “Beaucoup sont très mal entraînés, partent trop vite et vont au-delà de leurs limites. C’est jouer avec sa santé. Je vois beaucoup de gens qui veulent franchir plusieurs paliers à la fois et manquent de patience.”

Les 5 conseils d’Amaury Paquet pour réussir vos 20 Km de Bruxelles

Portrait Vestiaire avec Amaury Paquet vainqueur 20km Bruxelles 2021 ©MARIE RUSSILLO

1. Ne pas en faire trop durant les derniers jours

”L’erreur typique est, face à l’objectif, de vouloir trop en faire dans les derniers jours. Cela a un côté rassurant. Mais c’est le meilleur moyen d’arriver en étant fatigué, soit tout l’inverse de ce qu’il faut.”

2. S’échauffer avant la course

”C’est parfois difficile aux 20 Km de Bruxelles vu le monde. Mais il faut au moins prendre 10 minutes pour s’échauffer pour activer son système cardiovasculaire et ses muscles. Attention, le but n’est pas de gaspiller de l’énergie et de se fatiguer, mais bien de se mettre en mouvement.”

3. Ne pas partir trop vite

”Par expérience, c’est toujours une mauvaise expérience de vouloir partir plus vite que prévu. À Bruxelles, il y aura toujours des participants qui courent plus vite que vous. Ce n’est pas une raison de les suivre, même si l’atmosphère du départ, l’ambiance et les spectateurs vous y poussent.”

4. Manger sainement avant la course

”Au niveau alimentaire, ce n’est donc pas le dernier repas qui est important. Personnellement, j’augmente progressivement mes réserves de féculents les trois jours avant pour faire le stock de glucides. Manger sainement, cela induit aussi d’éviter l’alcool.”

5. Écouter son corps en permanence

”Il faut être attentif aux signaux envoyés par son corps, que ce soit la douleur, le souffle, le rythme cardiaque. Souvent, votre tête vous pousse à aller plus vite. Mais c’est votre corps qu’il faut écouter. Mais cela demande une petite expérience et cela passe, inévitablement, par des erreurs.”