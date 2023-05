20 Km de Bruxelles : cinq choses que vous ignorez sur la course la plus populaire du pays

Au fil des ans et des participations, vous avez sans doute l’impression de connaître les 20 Km et leur parcours par cœur. Il y a pourtant certainement des choses que vous ignorez, à moins d’être un incollable de la course à pied et du rendez-vous bruxellois.

Les 20 Km ne font pas exactement 20 km

Les 20 Km de Bruxelles ne font en réalité pas tout à fait 20 kilomètres. L’intention des organisateurs n’a jamais été de faire homologuer le parcours et ce n’est d’ailleurs pas le cas. Ceux qui ont déjà pris part à l’événement se sont sans doute déjà rendu compte que leur montre mentionnait un peu plus que 20 km parcourus une fois la ligne d’arrivée franchie. Ce n’est pas une erreur. Remesurée dernièrement, la boucle à travers Bruxelles propose exactement 20,1 km dans sa version passant désormais par la Rue Belliard. Durant plusieurs années, le parcours fut même de 20,3 km ! Et en remontant encore dans le temps, certaines éditions ont été courues du Cinquantenaire au Cinquantenaire sur 19,3 km. En plus ou en moins, ce sont là quelques centaines de mètres qui peuvent faire toute la différence au-dessus de l’avenue de Tervueren.

Le parcours n’a pas toujours été le même

La boucle à travers Bruxelles est connue de tous les participants, qui affluent presque sans réfléchir vers le Parc du Cinquantenaire le dernier dimanche de mai en début de matinée. Pourtant, il n’en a pas toujours été de la sorte.

Lors de la première édition, le tracé reliait l’Atomium à l’Atomium, avec 4179 participants. Avant de rejoindre l’avenue de la Renaissance, juste à côté du Cinquantenaire, dès l’année suivante. Le lieu exact de départ a par la suite évolué au fil des ans.

On signalera encore que, en 1990 et en raison de travaux, le parcours, similaire à l’actuel, dut être effectué à l’envers.

Voici quelques années encore, le départ était donné à 15h, parfois sous un soleil de plomb. Et ce n’est que depuis 2010 qu’un système de vagues au départ a été mis en place, permettant d’augmenter la capacité au-delà des 30000 participants.

En 1999, le départ se donnait encore sous les Arcades du Cinquantenaire. Depuis, la ligne de départ officielle est située à la sortie du Parc. ©BELGA

L’organisatrice est la même depuis 43 ans

À 22 ans, en 1980, Carine Verstraeten était déjà, aux côtés du regretté Emile Dereymaeker, à l’initiative de la première édition des 20 Km de Bruxelles avec le Syndicat d’Initiative. 43 ans plus tard (NdlR : l’édition 2020 n’ayant pu être organisée en raison de la pandémie de Covid-19), la secrétaire générale du Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion est toujours au four et au moulin pour l’événement running le plus populaire du pays. Elle n’a pourtant jamais été une adepte du running. “J’étais toute jeune et nouvelle dans le milieu professionnel, se souvient-elle. Mais je sentais qu’il fallait faire un événement ouvert à tous et bon pour la santé publique plutôt qu’un rendez-vous réservé aux élites internationales. C’était loin d’être une vision partagée par tous.”

guillement "On préfère choyer 40000 participants plutôt que de se focaliser sur quelques-uns."

Carine Verstraen, ici aux côtés du Roi Philippe en décembre dernier, s'occupe de l'organisation des 20 Km depuis la première édition. ©BELGA

Le vainqueur ne reçoit pas un euro de l’organisation

Jamais un participant n’a reçu un euro pour s’aligner au départ de la part de l’organisation. Ou même suite à une victoire. Face à ce constat critiqué par certains, les 20 Km de Bruxelles parlent plutôt de fierté plutôt que d’un manque de soutien aux élites. “Nous n’avons jamais offert de primes et ça n’arrivera jamais, comme nous ne fournissons pas de logement ou un accueil particulier aux meilleurs, confirme Carine Verstraeten. À nos yeux, chaque participant se vaut. On préfère choyer 40000 participants plutôt que de se focaliser sur quelques-uns. ”

S’il n’y a aucun prize-money de l’organisation, certains des meilleurs athlètes présents ont parfois été soutenus par un sponsor pour venir à Bruxelles, le plus souvent en fonction du résultat final et pour un montant loin d’être faramineux.

44 participants n’ont loupé aucune édition

Les 20 Km de Bruxelles ont leurs habitués. Parmi ceux-ci, certains sont des participants de la première heure qui ne louperaient le rendez-vous pour rien au monde : ils sont aujourd’hui encore 44 à n’avoir jamais fait l’impasse. Le plus âgé est René Pairon, 94 ans, qui a confirmé sa présence ce dimanche. “Il ne me viendrait pas à l’idée de renoncer à prendre part aux 20 km. Le ciel peut tomber sur ma tête que je serais au départ”, nous confiait-il voici quelques années. En 2019, à l’occasion de la 40e édition, ils étaient encore 49 rescapés.