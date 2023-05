Ce sera le cas de Daniel Fagi, Nicolas Schyns et Amaury Paquet, double lauréat en titre de l’épreuve. “Je suis nul en anglais, disons plutôt héros du cœur”, rigole ce dernier.

Cette action marque le début d’un projet, soutenu par la fondation Ladbrokes, ayant pour objectif de sensibiliser les sportifs amateurs aux risques d’un éventuel accident cardiaque dans leur pratique.

L’actualité nous rappelle malheureusement régulièrement que les accidents cardiaques peuvent arriver en pratiquant le sport. Si de tels accidents sont difficilement évitables, l’issue fatale, elle, peut souvent être évitée. Une meilleure connaissance des gestes à réaliser et des techniques de réanimation peut doubler la proportion des vies sauvées.

Objectif, former 5 Heart Heroes par club

Tous ces sportifs de haut niveau, auxquels il faut en ajouter d’autres qui ne seront pas présents ce dimanche, jouent un rôle d’ambassadeur et iront, à partir de septembre prochain, dans les clubs sportifs pour former les pratiquants et leur apprendre à réagir de la bonne manière. L’objectif est de former, dans chaque club, 5 “Heat Heroes” qui auront connaissance des bons réflexes à avoir.

“Beaucoup de sportifs amateurs ne se connaissent pas bien finalement”, nous confie à ce sujet Amaury Paquet. “Beaucoup sont très mal entraînés, partent trop vite et vont au-delà de leurs limites. C’est jouer avec sa santé. Je vois beaucoup de gens qui veulent franchir plusieurs paliers à la fois et manquent de patience.”