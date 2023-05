Voici pourquoi les meilleurs coureurs du pays boudent les 20 Km de Bruxelles

Par le passé, Vincent Rousseau ou Mohammed Mourhit sont venus à Bruxelles mais cela reste des exceptions. Pas question donc de voir ce dimanche Bashir Abdi, qui avait réalisé 59.51 sur semi à Gand en mars, soit le septième temps européen de l’histoire. Ni Koen Naert, qui a récemment réalisé 2h06.56 au marathon de Rotterdam. Et ce n’est finalement que logique.

À Bruxelles, l’attention de l’organisation n’a jamais été mise sur les meilleurs. Aucune démarche n’est entreprise pour les attirer. Et s’ils viennent, rien ne sera fait pour les accueillir d’une façon différente que les autres 40000 participants. Ce n’est tout simplement pas dans l’ADN des 20 Km, qui se veulent avant tout une grande fête pour toutes et tous. Cela donne parfois lieu à des scènes maladroites, comme quand personne à l’arrivée n’est capable de citer le nom du lauréat qui s’en retournera chez lui avec une médaille, une belle coupe et plein de beaux souvenirs. Mais cela fait aussi partie du charme des 20 Km, sans aucun doute la plus grande course de kermesse du pays.

Le record de Belgique du semi-marathon est de 59 minutes et 51 secondes. Une performance signée Bashir Abdi en mars dernier. À Bruxelles, le vainqueur peut rêver de courir dans le même temps, sauf qu’il y a un kilomètre de moins que sur un semi. Outre la différence de niveau, le parcours, non homologué, ne se prête pas à un chrono de référence sur une distance sur laquelle les athlètes ne cherchent pas à obtenir une référence sur le plan international. Avec les tunnels de l’avenue Louise ainsi que l’avenue de Tervueren, la boucle offre près de 180 mètres de dénivelé. Trop.

Les objectifs sont ailleurs à cette période

Griller une cartouche en s’alignant à Bruxelles n’a pas de sens dans la programmation d’une saison des athlètes ayant d’autres ambitions internationales. Si la couverture médiatique est intéressante pour le vainqueur, ceux qui nous représenteront sur des distances de fond aux Mondiaux de Budapest cet été ou aux Jeux de Paris en 2024, n’en ont pas besoin. Pour aller chercher une qualification pour un grand championnat, ce n’est assurément pas aux 20 Km de Bruxelles qu’il faut briller.