20 km de Bruxelles: 36 coureurs évacués vers l'hôpital aux 20 km de Bruxelles, dont trois cas graves

Près de 40.000 participants aux 20 kilomètres de Bruxelles, la course à pied la plus populaire de la Région bruxelloise, se sont élancés dimanche matin à partir de 10h00 du Parc du Cinquantenaire. Plus précisément, ce sont 33.000 coureurs et 5.600 marcheurs qui étaient présents sur la ligne de départ. Parmi ceux-ci, certains avaient choisi de courir sous le nom des quelque 500 entreprises, institutions ou associations représentées sur la course.

La reine Mathilde était présente au sein des marcheurs et son fils le prince Emmanuel était quant à lui l'un des milliers de coureurs. Le Premier ministre Alexander De Croo avait lui aussi chaussé ses baskets dimanche. Il a couru sous la bannière de la Croix-Rouge, notamment avec quelques amis d'Olivier Vandecasteele. Le travailleur humanitaire originaire de Tournai, qui était détenu en Iran depuis plus d'un an, a été libéré vendredi par l'entremise du gouvernement belge.