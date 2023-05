Percuté par un vélo à l’échauffement, Nicolas Schyns termine 2e des 20 Km de Bruxelles : “J’ai failli abandonner mais j’ai résisté”

C’est un Nicolas Schyns rageur et heureux qui a franchi la ligne d’arrivée des 20 Km de Bruxelles en deuxième position ce dimanche. Et pour cause, le coureur de la province de Liège a vécu, quelques instants avant le départ, un incident qui aurait pu le priver d’une belle performance dans la capitale. “J’ai été percuté par un vélo à l’échauffement, j’avais vraiment très mal à la cuisse. Je me suis longtemps demandé comment j’allais pouvoir courir, d’autant que dans chaque descente, la douleur s’amplifiait. Je me suis dit que je n’allais jamais tenir, j’ai failli abandonner mais malgré la douleur, j’ai continué, j’ai résisté. Je me suis entraîné pour performer, je ne pouvais pas lâcher.”