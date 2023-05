36692 participants ont fini les 20 Km de Bruxelles 2023: une édition record boostée par la présence des marcheurs

En se plongeant dans les chiffres des éditions passées, le cap des 40000 personnes ayant bouclé la distance n’a jamais été franchi. L’événement, qui n’accueille qu’une seule distance contrairement à d’autres, n’en reste pas moins le plus populaire de Belgique.

L’édition 2023 fut d’ailleurs un énorme succès populaire. On n’a tout simplement jamais vu autant de monde sur le parcours.

Les marcheurs ont dopé la popularité des 20 Km

Depuis 2021, les 20 Km de Bruxelles ont ouvert grand leurs bras aux marcheurs, renforçant leur philosophie d’événement pour toutes et tous.

Si la première édition post Covid rencontra un succès mitigé, les marcheurs se pressent désormais en masse. Ce dimanche, ils étaient officiellement 5600 pré-inscrits à s’élancer depuis la vague 6. Sur base des chiffres de présence, on peut estimer que 5000 des 36692 participants étaient des marcheurs.

Si l’on se penche sur les chiffres de fréquentation des années “avant marcheurs”, on constate que, en 2019, lors du sommet de la popularité de la course à pied en Belgique, 33951 participants avaient terminé les 20 Km. En courant donc. Soit plus qu’en 2023 si on ne tient compte que des coureurs. Ils étaient également 32990 en 2015.

Avant 2010, les départs par vague n’était pas encore de mise. Ce qui ne permettait pas de dépasser le cap des 30000 participants.

