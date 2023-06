Sept Belges à Innsbruck pour les Mondiaux de trail : “La concurrence est énorme cette année”

Même si la star Kilian Jornet n’y est pas et que Mathieu Blanchard, qui tend à se faire un nom par ses performances au-delà de la communauté du trail, prépare d’autres objectifs, les Mondiaux de trail ont attiré des gros bras cette année. La date, en juin, est favorable. Le lieu, au cœur de l’Europe, aussi.

Avec Jim Walmsley

On retrouvera par exemple en Autriche Jim Walmsley, la star américaine triple vainqueur de la Western States qui peaufine désormais sa condition en France. Mais aussi son compatriote Zach Miller ou l’Italien Davide Magnini, vainqueur du Marathon du Mont Blanc en 2019. Mais aussi des ex-champions du monde comme le Kenyan Patrick Kipngeno (2022) ou le Britannique Jonathan Albon (2019). Côté féminin, la Suédoise Emelie Forsberg est également de la partie.

La Belgique est représentée par sept athlètes en Autriche. Dont deux ont déjà couru ce mercredi (Sébastien Leclère et Marie Dessart). Dans la sélection, on y retrouve également Maximilien Drion, champion d’Europe en 2022. À ses côtés, Charlotte Moerman, Dominique Van Mechgelen, Raoul Raus et Victoire Cravatte.

”La concurrence est énorme cette année”, indique Roger Igo, présent sur place pour la fédération belge. “Les derniers Mondiaux ont eu lieu au bout du monde, en Thaïlande ou en Argentine. Ici, la densité n’a jamais été aussi grande. Cela va donc inévitablement être plus difficile pour la sélection belge.”

”Nous sommes une nation du trail”

La Belgique, avec des moyens bien moindres que d’autres pays montagneux, est cependant respectée. “Nous sommes une nation du trail, dans le sens où nous sommes présents depuis la création des premiers championnats. Sur le plan de la structure, par contre, nous vivons dans un monde complètement différent. Là où la France arrive avec une vingtaine de personnes pour encadrer sa sélection, je viens d’être rejoint ce mercredi par mon comparse. Cela fait donc 1,5.” (rires)

Ce jeudi, sur un parcours de 45 km et 3100 mètres de D +, Maximilien Drion tentera de jouer un rôle en vue sur les Mondiaux de trail.

À lire aussi

Le programme des Belges

Mercredi 7 juin

Vertical Race : Sébastien Leclère et Marie Dessart

Jeudi 8 juin

Trail : Maximilien Drion et Charlotte Moerman

Vendredi 9 juin

Trail long : Dominique Van Mechgelen

Samedi 10 juin