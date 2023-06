Au cœur du CAPS, le Centre d’aide à la performance sportive

Pour parvenir à un tel niveau, le Namurois de 24 ans peut compter depuis des années sur le soutien de l’Adeps, et notamment de son Centre d’aide à la performance sportive ou CAPS. Dans le Zatopek actuellement en kiosque, on découvre ce haut lieu de sport belge.

Les gains marginaux

”Le diable se niche dans les détails”, dit l’adage. En sport, on préfère parler de “gains marginaux”. Mais l’idée est la même.

La préparation des meilleurs athlètes ne peut plus souffrir d’aucune approximation. “Quand on voit qu’une victoire sur un 10.000 mètres peut se jouer sur quelques centièmes de seconde, on comprend que tous les détails comptent”, souligne Jérémy Solot, attaché spécialisé sport de haut niveau à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Pour aider ses meilleurs athlètes et ses plus grands espoirs, la FWB a accompagné la création du CAPS. “En collaboration avec l’ULB, l’UCL et l’ULG, le CAPS offre des outils d’évaluation de la performance sportive et des moyens de l’analyser pour progresser”, reprend Jérémy Solot. “Que ce soit dans le domaine des adaptations métaboliques à l’effort, des améliorations biomécaniques et musculaires, de la prévention des blessures, du soutien psychologique ou des conseils diététiques, il s’agit d’apporter aux athlètes les solutions les plus actualisées.”

Le sport en chambres

Eliott Crestan, récent médaillé de bronze sur 800 mètres à l’Euro en salle d’Istanbul qui a eu lieu du 2 au 5 mars dernier, peut effectivement témoigner de la qualité des services offerts par le CAPS. “Ça fait bien six ou sept ans qu’à l’invitation de mon entraîneur, j’ai effectué mon premier test VMA au CAPS”, se souvient le Namurois. “Toutes ces mesures permettent de juger de l’intérêt d’une préparation, de mesurer sa progression. C’est très stimulant. J’effectue régulièrement différents tests musculaires et biomécaniques pour mesurer notamment ma puissance musculaire maximale en squat, ma force explosive et pliométrique (ndlr, puissance dans les sauts), la qualité de ma foulée, mon temps de réaction au sol, etc.”

guillement "S’entraîner dans une chambre hypoxique est moins coûteux qu’un stage de trois semaines en montagne et parfois plus pratique."

Suivant les protocoles, le Namurois réalise ce type de tests une à deux fois par an. Le CAPS met aussi à la disposition des athlètes toute une série d’équipements de pointe.

”S’entraîner dans une chambre hypoxique (NdlR : cela permet de reproduire artificiellement une hypoxie comparable à celle que l’on rencontre en altitude. S’entraîner dans ce type d’environnement favorise les adaptations respiratoires, métaboliques et augmente le taux de globules rouges dans le sang) est moins coûteux qu’un stage de trois semaines en montagne et parfois plus pratique”, note-t-il. “En début d’année, j’ai effectué un stage en altitude qui s’est avéré infructueux car je n’étais pas resté suffisamment longtemps. Effectuer ces séances en labo permet également de quantifier plus précisément les adaptations en mesurant le taux de l’hémoglobine, par exemple.”

Prochainement, il va pousser la machine plus loin encore. “On va effectivement expérimenter un nouveau protocole où je passerai une heure et demie dans les conditions équivalentes à une altitude de 6000 mètres. Mais cette fois, je ne devrai rien faire !”

©Marie Russillo

En amont des Jeux olympiques de Tokyo 2020, notre spécialiste du 800 mètres s’était également entraîné dans une chambre hypothermique où l’on peut modifier à souhait les températures et taux d’humidité. “Cela m’a permis de m’adapter aux conditions climatiques nipponnes tout en vérifiant mes différents paramètres.”

Mais Eliott Crestan ne délaisse pas pour autant l’aspect mental. “Ça fait quelques années que je collabore avec un psychologue du sport. En trois ans, j’ai été victime de deux grosses blessures. Dans ces cas-là, c’est vraiment une aide très appréciable pour sortir du doute.”

De doutes, il en sera peut-être question encore d’ici les championnats du monde cet été ou les Jeux de 2024. Mais Eliott Crestan sait qu’il pourra toujours compter sur l’expertise du CAPS.