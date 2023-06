Deux trails, deux victoires en Suisse pour Jérôme Vanderschaeghe: "Je me réjouis déjà d’être sur l’Ultra de la Restonica"

« En Belgique, il paraît que c’est la canicule », nous explique-t-il. « Ce week-end, en Suisse, c’était une grosse pluie. Je suis bien tombé une quinzaine de fois, tant je glissais, notamment sur l’herbe. On descendait dans des ruisseaux, tant c’était le déluge. Pendant près de la moitié de la course, j’ai suivi un coureur, histoire de ne pas glisser aux mêmes endroits que lui. Je suis parvenu à le lâcher dans une côte et dans la descente qui a suivi... »

Au bout du compte, victoire en 8h32, avec 17 minutes d’avance sur le Français Tom Genty. « Les sensations n’étaient pas top, surtout au début », expliquait-il. « Je sortais d’un bon gros bloc de 4 semaines, avec 70 heures de vélo et de course à pied, pour 40.000 D+. Enfin, je suis content, je n’ai pas eu de pépin... »

Important, d’autant que dans un peu moins d’un mois, il aura rendez-vous sur l’Ultra de la Restonica (110 km en Corse), une course aussi compliquée que magnifique. « Je n’ai jamais été là, mais je sais que cela va être beau », fait-il. « J’aime le technique, les pierriers et la chaleur ne m’embête pas trop. Maintenant, je sais qu’un fameux plateau m’attend, notamment avec le nouveau champion du monde d’ultra (le Français Roubioul) ou Grégoire Curmer (vainqueur de la Diagonale des fous en 2019). Maintenant, si je parviens à être dans les 3 premiers et à décrocher un ticket pour l’UTMB, je le prendrai et je pense bien m’aligner déjà cet été... »