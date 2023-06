Le Belge Eddy Vierendeels nouveau recordman du monde du semi-marathon chez les plus de 70 ans

Eddy Vierendeels, athlète de 70 ans venant de Gooik et affilié à l’Atletiekclub Pajottenland, a parcouru la distance en 1h21’24 (une moyenne d’environ 15,5 km/h), soit une belle amélioration par rapport à un précédent record qui datait de plus de 20 ans (1:22:23, en 2001 à New York, par la légende canadienne Ed Withlock).