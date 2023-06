Performances belges incroyables sur le 90 km du Mont Blanc (Laura Van Dooren 3e femme, Florian Descamps et Virgil Vandewalle top 10 au scratch)

Pourtant, les traileurs belges ont marqué les esprits en réalisant des choses d'excellent niveau.

Laura Van Dooren a ainsi terminé troisième chez les dames (14h02, 45e au scratch, sur 912 partants). Enorme exploit. Sur une course de cette dimension, avec des cotes ITRA supersoniques et des palmarès relevants autour d’elle, la double-championne d’ultra en titre a récolté les fruits d’un hiver très studieux en termes d’entraînement. Elle termine derrière les Françaises Jennifer Lemoine (13h32) et Lucie Jasmin (13h37 - victorieuse l’an passé sur la Maxi Race de Madère).

Son compagnon Florian Descamps, également double-champion national d’ultra en titre, a pour sa part terminé 7e au scratch, après une course très régulière (10e au premier contrôle, toujours dans le top 15). Son chrono ? 11h31.10, contre 10h36.06 pour le vainqueur, le Français Germain Grangier.

Toujours dans le top 10, le Brabançon Virgil Vandewalle termine de son côté 10e en 11h59.22, à l’issue d’une course en constante progression au niveau classement, l’amenant du 28e rang au Brévent à ce top 10 incroyable.

Enfin, Sylvain Lejeune (20e en 13h03.48), Florentin Gooris (26e en 13h27.59) et Andreas Pahos (30e en 13h33.46) ont également brillé autour de Chamonix ce vendredi.