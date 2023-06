Jonathan Albon avant le Marathon du Mont-Blanc : “Je n’ai pas confiance en moi”

Jonathan Albon, vous avez gagné deux des courses les plus relevées de la Golden Trail World Series l’année dernière. Vous vous sentiez invincible ?

”Je pense qu’il s’est passé quelque chose de pas normal sur ces courses-là. J’ai juste essayé de faire les choses aussi bien que possibles. Je savais que Stranda pourrait me convenir avec le terrain technique et les conditions météo rudes, donc je m’attendais à faire quelque chose de bien, surtout dans la descente. Mais en ce qui concerne le Marathon du Mont-Blanc je n’ai jamais connu de journée comme ça, j’ai essayé de tout donner et la forme était là.”

Est-ce que ces deux victoires ont changé votre façon d’aborder les courses ?

”Je pense que je n’ai pas vraiment confiance en moi, je crois que d’autres ont bien plus confiance en moi que moi-même. Parfois, quand je commence une saison, je me dis même que je ne mérite pas de prendre le départ de telle ou telle course. Quand je suis sur le point de gagner une course, je dois me convaincre que j’en suis vraiment capable tellement j’ai du mal à y croire. C’est une vraie lutte intérieure que je dois mener. Mais je pense que ce manque de confiance est finalement une bonne chose parce qu’il m’oblige à m’entraîner dur.”

Parlons de 2023. Quel est votre principal objectif cette année ?

”Mon principal objectif est d’abord de courir, de ne pas me blesser, et de m’amuser sur les courses. Je veux m’entraîner du mieux possible et ne pas me ridiculiser. Bien sûr, je vais essayer de gagner les courses mais si je n’arrive pas, alors j’espère perdre avec dignité en ayant l’impression d’avoir tout donné et être heureux d’avoir pu affronter des gens plus en forme que moi. En ce qui concerne les courses de la GTWS, elles ont toutes une importance, mais si je ne dois en choisir qu’une je pense que ce serait Sierre-Zinal parce que c’est une course vraiment mythique avec un niveau impressionnant et j’ai vraiment hâte d’y être.”