Débuté par un concert de Ben l’Oncle Soul vendredi soir, les trois épreuves running (5, 13 et 23 km) ont battu leur record de participations avec 6.500 joggeuses et joggeurs qui ont bravé le thermomètre.

Le village de l'Oxy trail disposé au coeur du parc de Noisiel ©DR

C’est le splendide parc de Noisiel (situé à 20 minutes en RER du centre de Paris) que le village de l’Oxy’Trail a pris ses quartiers avec, au fil des trois jours, de nombreuses animations, des rencontres avec des spécialistes mais aussi beaucoup d’amusement et de rires.

Et le parcours ? Si vous êtes amateurs de gros dénivelé et de pentes abruptes comme dans nos Ardennes ou dans le Namurois, vous allez être surpris. Nous sommes davantage ici sur une course purement nature où l’oxygénation à quelques kilomètres de la capitale prend tout son sens. Treize bornes et des poussières qui vous emmènent à travers les bois, les sentiers avec un décor semi champêtre et semi urbain. Des passages au château de Champs-sur-Marne, dans la Ferme du Buisson (où un ravito est au menu), aux abords de Torcy le village qui accueillera certaines épreuves nautiques lors des J.O. 2024 et un retour par les bucoliques bords de la Marne jadis squattés par des guinguettes .

Originalité : une speedzone de 500 mètres (en descente…) programmée au 8e kilomètre pour celle et ceux qui veulent (ou qui peuvent encore...) accélérer, bénéficier d’un chrono personnalisé et éventuellement rafler un dossard pour l’édition de 2024.

Deux ou trois petites côtes au menu. Pas de quoi vous obliger à marcher même si la pente finale à 600 mètres de la ligne d’arrivée fait mal aux guiboles.

A l’arrivée, une belle médaille et du ravitaillement en liquide et en solide. Pour les plus patients, place à la table de massage ou à une séance bienfaitrice de cryoythérapie.

Une belle médaille à l'arrivée ©DR

A titre de comparaison, l’écotrail de Paris, que nous avons eu l’occasion de courir au mois de mars, affiche un niveau de difficultés nettement plus élevé. Ici, du moins sur le 13 kilomètres, l’organisateur annonce la couleur. Il est abordable pour toutes et tous.

Nous reviendrons pour déguster le parcours de 23 kilomètres. Ce dimanche, sous un soleil de plomb, 13 kilomètres et des poussières ont suffi.

L’occasion, runneuses et runners belges, de goupiller un weekend à Paris en y ajoutant à votre agenda l’Oxy’trail. Attention, l’édition 2024 a été avancée aux 27 et 28 avril en raison de l’organisation des Jeux olympiques.

Renseignements, parcours et inscriptions (ouvertes) sur www.oxytrail.fr